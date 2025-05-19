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三重大樓深夜連傳空氣槍響　男屋主否認開槍警蒐證究辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市三重警方今天凌晨1時許獲報，在集仁街1棟大樓傳出空氣槍射擊聲音。警員到場後前往疑似空氣槍射擊之住家查訪，初步查看未發現異常，男屋主否認射擊，但警方已掌握相關具體證明，後續將通知當事人到案說明，依違反社維法63條裁處。

三重警指出，今天凌晨1時許接獲民眾報案，集仁街1棟社區大樓傳出空氣槍射擊聲響。警方獲報迅速趕抵，初步巡視週遭並未發現異狀。警員經查看後前往疑似空氣槍射擊之民宅查訪，經屋主同意後進入屋內客廳巡視，並未發現異常，屋主表示有聽到空氣槍聲但否認有射擊行為，並質疑警方是否有搜索票。

雖男屋主否認有開空氣槍射擊行為，但警方已掌握相關具體證明，後續將通知男屋主到案說明，詢後將依違反社維法63條規定移請簡易庭裁處，依法可處3日以下居留或3萬元以下罰款。

警方到場了解案情。記者黃子騰／翻攝
警方到場了解案情。記者黃子騰／翻攝
附近民眾向警方陳述槍響狀況。記者黃子騰／翻攝
附近民眾向警方陳述槍響狀況。記者黃子騰／翻攝

三重

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