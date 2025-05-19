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影／中警創意短影音上線 今年台中酒駕死傷少81人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局持續查緝酒駕不法，另外近期也發布三支創意短影音，提醒市民喝酒不開車，經統計今年截至5月15日為止，因酒駕案件死傷人數，已比去年減少81人，減幅達17.2%，市警局未來將持續各項執法作為，讓酒駕絕跡。

台中市警局持續調整防制酒駕策略，今年1月1日至5月15日止，與去年同期比較酒駕交通事故下降59件，減幅達15.9%；酒駕致死傷人數下降81人，減幅達17.2%，另外也同時強力執法取締汽機車酒駕件數為2194件，其中酒、毒駕及拒測累犯人數378人，居六都第一，有效遏止用路人僥倖心態。

台中市交通大隊指出，依道交條例新規定，酒駕除了高額罰鍰還會吊扣駕照，機車1年，汽車2年、吊扣牌照2年，警方當場拔牌，將車輛移置保管；另因而肇事致人重傷或死亡者，得依規定沒入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行。

交大提醒，若10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實，台中市交通事件裁決處於官網「酒駕及拒測累犯者公布專區」定期上傳名單，本月15日公告第138波名單，此次公布的酒駕累犯有20人，累計公布人數已超過2000人。

交大指出，除了每月編排多次取締酒駕勤務強力執法外，針對酒駕肇事案件，也規劃「溯源專案」，利用第三方警政強化監督力量，針對販售酒類之餐廳、小吃部、KTV 等公共場所業者，宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等社會責任。

交大表示，同仁也製作3部「防制酒駕」創意短影音，透過網路、通訊軟件、公司行號等進行推播，藉由有趣且符合意境的哏圖及影片，提升資訊傳閱度，讓交通安全宣導更具成效。同時，再次呼籲民眾勿心存僥倖酒駕上路，共同維護自身與用路人的安全

台中市警局今天公布酒駕傷亡數據，另也發布三段創意短影音，提醒市民不要酒駕。圖／台中市警局提供
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台中市警局今天公布酒駕傷亡數據，另也發布三段創意短影音，提醒市民不要酒駕。圖／台中市警局提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 台中市 交大

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