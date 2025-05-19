鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

鑽石公主號郵輪今早要駛進基隆港前，義大利籍船長凌晨3時半在郵輪上病逝。副船長接手後，順利靠泊基隆港西3碼頭。船務代理商表示，船方會派另1名船長來基隆上船，明天傍晚從基隆港出發航程不變。

公主遊輪鑽石公主號從日本橫濱港出發，搭載2678名遊客駛主基隆港。據了解50多歲義大利男性船長，今天凌晨2時在基隆外海時在遊輪上病危，凌晨3時30分死亡。

基隆港務分公司清晨接獲船務代理商通知後，通報港警、港消等單位做好接駁及應變準備。當時鑽石公主號已航行到基隆港外堤水域，準備進港。