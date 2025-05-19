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影／威脅縱火、槍擊！22位日議員臉書遭留言恐嚇 無業台男落網稱「抒發心情」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張姓男子在臉書以日本成人漫畫家「荒井啓」暱稱，於日本22名議員、2個政黨的臉書留言，威脅放炸彈縱火槍擊。刑事局接獲日本警方通報查獲他，他稱不喜歡荒井啓，宜蘭地檢署依恐嚇罪起訴。

警方調查，無業43歲張姓男子與父親同住宜蘭縣冬山鄉，去年5至11月使用臉書帳號，在日本中央或地方政府22名議員的個人臉書或粉絲專頁留言，在日本2個政黨的粉專留言，揚言前往對方住處、辦公室或汽車，放炸彈、縱火或槍擊，張更換10多個帳號留言，均使用「荒井啓」暱稱。

刑事局國際科陸續接獲日本警方透過國際刑警組織通報，去年11月接獲臉書通報，清查IP等網路資料，今年2月20日搜索張住處，查扣手機發現涉案臉書帳號及該帳號綁定的電子郵件地址，帶回張詢問。

他稱，不喜歡荒井啓，透過翻譯軟體以日文留言抒發心情。警詢後送由宜蘭地檢署訊問，檢方命限制住居，以電子手環監控，前天依恐嚇罪起訴。

張姓男子在臉書以日本成人漫畫家「荒井啓」暱稱，於日本22名議員、2個政黨的臉書留言，威脅放炸彈、縱火或槍擊，被刑事局查獲。記者李奕昕／翻攝
張姓男子在臉書以日本成人漫畫家「荒井啓」暱稱，於日本22名議員、2個政黨的臉書留言，威脅放炸彈、縱火或槍擊，被刑事局查獲。記者李奕昕／翻攝
張姓男子在臉書以日本成人漫畫家「荒井啓」暱稱，於日本22名議員、2個政黨的臉書留言，威脅放炸彈、縱火或槍擊，被刑事局查獲。記者李奕昕／翻攝
張姓男子在臉書以日本成人漫畫家「荒井啓」暱稱，於日本22名議員、2個政黨的臉書留言，威脅放炸彈、縱火或槍擊，被刑事局查獲。記者李奕昕／翻攝
張姓男子（中）在臉書以日本成人漫畫家「荒井啓」暱稱，於日本22名議員、2個政黨的臉書留言，威脅放炸彈、縱火或槍擊，被刑事局查獲。記者李奕昕／翻攝
張姓男子（中）在臉書以日本成人漫畫家「荒井啓」暱稱，於日本22名議員、2個政黨的臉書留言，威脅放炸彈、縱火或槍擊，被刑事局查獲。記者李奕昕／翻攝
張姓男子在臉書以日本成人漫畫家「荒井啓」暱稱，於日本22名議員、2個政黨的臉書留言，威脅放炸彈、縱火或槍擊，被刑事局查獲。記者李奕昕／翻攝
張姓男子在臉書以日本成人漫畫家「荒井啓」暱稱，於日本22名議員、2個政黨的臉書留言，威脅放炸彈、縱火或槍擊，被刑事局查獲。記者李奕昕／翻攝

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