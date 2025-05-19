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不滿洗牙很痛…壯男痛毆女牙醫師濺血 牙醫全聯會回應了
今天早上，台北市南京東路四段一間牙醫診所爆發醫療暴力事件！年約20歲周姓病患洗牙時感到痛，竟失控痛毆女牙醫，犯事後就逃離現場，留下滿臉是血的牙醫，場面怵目驚心，周男事後主動投案。
今天一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，透露自己今天早上9時30分左右抵達一間牙醫診所清洗冷氣，但在作業的同時，他聽到病患跟牙醫表示很痛，過沒多久就傳來病患咒罵聲，接著病患從診療椅跳起來狂揍女醫生。
原PO見到這一幕，趕緊衝過去雙手圈住病患，希望對方可以好好溝通，不過該病患年約20多歲，身材魁梧，目測175公分左右、近百公斤，憑他一人的力量無法限制對方，後續病患依舊拳拳往女醫生臉部狂毆。
面對牙醫師遭到病人毆打見血事件，牙醫師公會全聯會理事長江錫仁說，目前已抵達全聯會將盡速了解事發經過，並譴責暴力事件，「病患如此毆打醫師，又有哪位醫師願意治療病人」。並將於稍晚發出新聞稿說明全聯會立場。
江錫仁說，依每位患者牙齒、口腔狀況不同，牙醫師進行必要的洗牙等醫療處置時，總是會有不舒服的情形，尤其是牙結石較多的病人，可能特別不舒服，且每位患者感受疼痛的程度不同，臨床上，可以依患者狀況，與患者溝通治療時是否使用麻藥，但就他經驗，很多患者不願意使用。他說，牙科治療時會有不舒服情形，建議患者應與醫師好好溝通，而非使用暴力攻擊。
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