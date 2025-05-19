快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿洗牙很痛…壯男痛毆女牙醫師濺血 牙醫全聯會回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

今天早上，台北市南京東路四段一間牙醫診所爆發醫療暴力事件！年約20歲周姓病患洗牙時感到痛，竟失控痛毆女牙醫，犯事後就逃離現場，留下滿臉是血的牙醫，場面怵目驚心，周男事後主動投案。

今天一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，透露自己今天早上9時30分左右抵達一間牙醫診所清洗冷氣，但在作業的同時，他聽到病患跟牙醫表示很痛，過沒多久就傳來病患咒罵聲，接著病患從診療椅跳起來狂揍女醫生

原PO見到這一幕，趕緊衝過去雙手圈住病患，希望對方可以好好溝通，不過該病患年約20多歲，身材魁梧，目測175公分左右、近百公斤，憑他一人的力量無法限制對方，後續病患依舊拳拳往女醫生臉部狂毆。

面對牙醫師遭到病人毆打見血事件，牙醫師公會全聯會理事長江錫仁說，目前已抵達全聯會將盡速了解事發經過，並譴責暴力事件，「病患如此毆打醫師，又有哪位醫師願意治療病人」。並將於稍晚發出新聞稿說明全聯會立場。

江錫仁說，依每位患者牙齒、口腔狀況不同，牙醫師進行必要的洗牙等醫療處置時，總是會有不舒服的情形，尤其是牙結石較多的病人，可能特別不舒服，且每位患者感受疼痛的程度不同，臨床上，可以依患者狀況，與患者溝通治療時是否使用麻藥，但就他經驗，很多患者不願意使用。他說，牙科治療時會有不舒服情形，建議患者應與醫師好好溝通，而非使用暴力攻擊。

今天早上，台北市一間牙醫診所爆發醫療暴力事件，年約20歲周姓病患洗牙時感到痛，竟失控痛毆女牙醫，犯事後就逃離現場，留下滿臉是血的牙醫，場面怵目驚心，犯嫌事後主動投案。洗牙示意圖。本報資料照片
今天早上，台北市一間牙醫診所爆發醫療暴力事件，年約20歲周姓病患洗牙時感到痛，竟失控痛毆女牙醫，犯事後就逃離現場，留下滿臉是血的牙醫，場面怵目驚心，犯嫌事後主動投案。洗牙示意圖。本報資料照片

醫生 醫師 牙醫 患者

延伸閱讀

超派！車停路邊遭高雄宮廟男痛毆 北部遊客嚇到不敢再來

孕婦「泰」狂！將老公抓姦在床 暴怒下挺孕肚痛毆小三致死

魔法牙醫院長潘韞珊涉助陸客違法來台 100萬元交保頻喊冤

魔法牙醫假看診助陸籍人士來台賣淫 執行長與2醫師送辦

相關新聞

女工人疑從鷹架跌落 躺在河岸待援…消防吊掛上岸後送醫

基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今天中午有名女性工人疑從施工鷹架跌落地面，消防人員趕到現場，發現傷者意識清楚，評估工地現...

冷氣工也拉不住！看牙不適狂揍女醫 壯漢押解畫面曝

周姓男子今早到台北市松山區某牙醫診所就診，突暴起狂毆沈姓女醫師，血濺當場，所幸診所內林姓冷氣清洗工介入制止脫困，警方獲報...

父親載小孩上幼兒園驚見浮屍報案 台中警追查疑80歲老翁

台中一名父親今天早上帶小孩上幼兒園途中，在大雅區神林南路圳溝驚見男浮屍而報案，死者頭頂有傷口，警方正追查死者身分和死因中...

中年男健身房運動完遭黑人當街襲臀 稱「覺得有意思」騎腳踏車逃離

台北市一名中年男子昨赴派出所提出性騷擾申訴，指牽腳踏車時當街被一名黑人男子拍打臀部，他準備報警，對方騎腳踏車逃離，警方調...

影／中警創意短影音上線 今年台中酒駕死傷少81人

台中市警局持續查緝酒駕不法，另外近期也發布三支創意短影音，提醒市民喝酒不開車，經統計今年截至5月15日為止，因酒駕案件死...

陸父子、「山東凱哥」連續橡皮艇成功登台？ 海巡署：雷達難辨小目標

大陸籍宋姓父子被查獲駕橡皮艇在桃園市觀音海水浴場沙灘上岸，自稱「山東凱哥」陸籍男子又上網宣稱駕橡皮艇登陸桃園大園風力發電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。