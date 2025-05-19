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影／傻眼！一早看到愛車玻璃全碎...北屯車主報警追凶

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子8日上午取車時，發現轎車後擋風玻璃全碎、脫離窗框，一度懷疑是被歹徒惡意砸毀，趕緊報警，警方調閱監視器後發現，原來是許姓男子駕駛砂石車倒車時釀禍，且許肇事後逃逸，警方將依法告發。

第五警分局交通分隊在8日接獲張姓男子報案，停在北屯區東山路1段210巷的轎車，車尾擋風玻璃全碎、脫落窗框，車尾板金還有凹陷，懷疑可能遭歹徒惡意破壞。

警員吳政哲獲報後，到場仔細勘察，研判張車可能遭到其他車輛撞擊，經查訪附近商家、住家後，有熱心市民提供影像釐清，案發時是一輛砂石車，在倒車過程時撞到張男轎車。

警方循線查出涉案許姓男子（64歲）到案，許男辯稱，因事故當下因為沒有看到車主，又趕著去上班，想說下班後再來找車主討論賠償事宜才沒報警，警方將依違反道交條例罪告發，最高可罰3000元，另外張男也將向許求償損失。

第五警分局長劉其賢提醒，依據道交條例第62條規定，發生交通事故未依程序報警會遭受處罰，駕駛人有發現因車輛行駛致周遭有車輛受損時，應該報警等待警方釐清。另外，倒車時應注意其他車輛及行人，做好防衛駕駛，以避免不必要的事故。

台中市張姓男子停在北屯區的轎車擋風玻璃全毀，警方查出是砂石車肇事逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子停在北屯區的轎車擋風玻璃全毀，警方查出是砂石車肇事逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子停在北屯區的轎車擋風玻璃全毀，警方查出是砂石車肇事逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子停在北屯區的轎車擋風玻璃全毀，警方查出是砂石車肇事逃逸。記者陳宏睿／翻攝

車主 砂石 交通事故

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