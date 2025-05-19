聽新聞
0:00 / 0:00
影／傻眼！一早看到愛車玻璃全碎...北屯車主報警追凶
台中市張姓男子8日上午取車時，發現轎車後擋風玻璃全碎、脫離窗框，一度懷疑是被歹徒惡意砸毀，趕緊報警，警方調閱監視器後發現，原來是許姓男子駕駛砂石車倒車時釀禍，且許肇事後逃逸，警方將依法告發。
第五警分局交通分隊在8日接獲張姓男子報案，停在北屯區東山路1段210巷的轎車，車尾擋風玻璃全碎、脫落窗框，車尾板金還有凹陷，懷疑可能遭歹徒惡意破壞。
警員吳政哲獲報後，到場仔細勘察，研判張車可能遭到其他車輛撞擊，經查訪附近商家、住家後，有熱心市民提供影像釐清，案發時是一輛砂石車，在倒車過程時撞到張男轎車。
警方循線查出涉案許姓男子（64歲）到案，許男辯稱，因事故當下因為沒有看到車主，又趕著去上班，想說下班後再來找車主討論賠償事宜才沒報警，警方將依違反道交條例罪告發，最高可罰3000元，另外張男也將向許求償損失。
第五警分局長劉其賢提醒，依據道交條例第62條規定，發生交通事故未依程序報警會遭受處罰，駕駛人有發現因車輛行駛致周遭有車輛受損時，應該報警等待警方釐清。另外，倒車時應注意其他車輛及行人，做好防衛駕駛，以避免不必要的事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言