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台船承攬維修鐵工跌落艙底送醫不治 無人目擊原因待查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台船在基隆廠維修中油公司的貨輪，鐵工承攬商的孫姓工人今天近午被人發現，跌落深約4公尺的水艙艙底，送醫不治。孫男有戴安全帽，但疑未穿載背負式安全帶勾掛防護，不慎從水艙洞口或直爬梯摔落艙底，送醫不治。事故原因和責任由警方和工安單位調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午11時30分接獲報案，台船基隆廠區內有人受傷。消防人車趕抵現場，發現50多歲孫男跌落貨輪的船艙中，將他救出時已無生命徵象，施予急救並送往三總基隆分院正榮院區，醫師搶救無效，下午1時許宣告不治。

據了解，發生工安事故的是在基隆廠維護的中油貨輪，孫男是承攬商雇用的工人，今天施工的工項是鐵工和電銲，孫男負責外板修復，更換鋼板。1名電焊工人發現孫男摔落到水艙底部後，打119求救。

中油基隆廠表示，孫男是經過水艙，未注意到洞口跌落艙底，或是在攀爬水艙的直爬梯時，不慎跌落，因為還沒有目擊者，摔落艙底過程還待釐清。

台船基隆廠承攬商雇用的孫姓工人，在維修中貨輪跌落4公尺的艙底，送醫不治，工安事發生過程還待調查。記者邱瑞杰／翻攝
台船基隆廠承攬商雇用的孫姓工人，在維修中貨輪跌落4公尺的艙底，送醫不治，工安事發生過程還待調查。記者邱瑞杰／翻攝
台船基隆廠承攬商雇用的孫姓工人，在維修中貨輪跌落4公尺的艙底，送醫不治，工安事發生過程還待調查。記者邱瑞杰／翻攝
台船基隆廠承攬商雇用的孫姓工人，在維修中貨輪跌落4公尺的艙底，送醫不治，工安事發生過程還待調查。記者邱瑞杰／翻攝
台船基隆廠承攬商雇用的孫姓工人，在維修中貨輪跌落4公尺的艙底，送醫不治，工安事發生過程還待調查。記者邱瑞杰／翻攝
台船基隆廠承攬商雇用的孫姓工人，在維修中貨輪跌落4公尺的艙底，送醫不治，工安事發生過程還待調查。記者邱瑞杰／翻攝

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