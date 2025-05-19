兄長生前一直希望捐救災車 弟弟今至南市消防完成遺願
台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯為了哥哥的遺願，以哥哥的遺產購買災情勘查車1輛，今天捐贈給台南市消防局，將可供消防人員進行災情勘查、支援救災、載運人員及物資等救災事宜。
今天捐贈儀式上，由消防局危險物品管理科科長陳雄森代表受贈並回贈感謝狀，許龍峯表示，為了一圓哥哥秉持取之於社會、用之於社會的回饋社會、熱心公益心願，以哥哥遺產購買近百萬的災情勘查車，車上配有配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備。
市長黃偉哲指出，非常感謝許龍峯認同消防局，捐贈消防救災車輛，這輛災情勘查車對於救災非常有幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉充實台南消防救災能量，增進災害搶救效能。
消防局局長李明峯亦指出，今日捐贈之災情勘查車除了平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作；除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。
陳雄森指出，此車性能卓越，可供消防局同仁進行災情勘查、支援救災、載運人員及物資等救災事宜，亦可充作臨時災害搶救指揮站，為消防局增添救災戰力。
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