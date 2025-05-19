快訊

一堆人放錯！食物進微波爐怎麼放更快加熱均勻？答案非正中間

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

兄長生前一直希望捐救災車 弟弟今至南市消防完成遺願

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯為了哥哥的遺願，以哥哥的遺產購買災情勘查車1輛，今天捐贈給台南市消防局，將可供消防人員進行災情勘查、支援救災、載運人員及物資等救災事宜。

今天捐贈儀式上，由消防局危險物品管理科科長陳雄森代表受贈並回贈感謝狀，許龍峯表示，為了一圓哥哥秉持取之於社會、用之於社會的回饋社會、熱心公益心願，以哥哥遺產購買近百萬的災情勘查車，車上配有配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備。

市長黃偉哲指出，非常感謝許龍峯認同消防局，捐贈消防救災車輛，這輛災情勘查車對於救災非常有幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉充實台南消防救災能量，增進災害搶救效能。

消防局局長李明峯亦指出，今日捐贈之災情勘查車除了平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作；除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。

陳雄森指出，此車性能卓越，可供消防局同仁進行災情勘查、支援救災、載運人員及物資等救災事宜，亦可充作臨時災害搶救指揮站，為消防局增添救災戰力。

台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯今日一圓哥哥的遺願，捐贈災情勘查車1輛。記者袁志豪／翻攝
台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯今日一圓哥哥的遺願，捐贈災情勘查車1輛。記者袁志豪／翻攝
台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯今日一圓哥哥的遺願，捐贈災情勘查車1輛。記者袁志豪／翻攝
台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯今日一圓哥哥的遺願，捐贈災情勘查車1輛。記者袁志豪／翻攝
台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯今日一圓哥哥的遺願，捐贈災情勘查車1輛。記者袁志豪／翻攝
台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯今日一圓哥哥的遺願，捐贈災情勘查車1輛。記者袁志豪／翻攝
台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯今日一圓哥哥的遺願，捐贈災情勘查車1輛。記者袁志豪／翻攝
台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯今日一圓哥哥的遺願，捐贈災情勘查車1輛。記者袁志豪／翻攝

遺產 台南 公益

延伸閱讀

女工人疑從鷹架跌落 躺在河岸待援…消防吊掛上岸後送醫

消防出動滅雜草火警 消防車抵達後卡在坑洞車輛傾斜

「台北深夜食堂」 開幕未滿月 爆一連串問題還被罰錢

雲林縣民回報4年前救命恩 捐贈消防指揮車

相關新聞

女工人疑從鷹架跌落 躺在河岸待援…消防吊掛上岸後送醫

基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今天中午有名女性工人疑從施工鷹架跌落地面，消防人員趕到現場，發現傷者意識清楚，評估工地現...

冷氣工也拉不住！看牙不適狂揍女醫 壯漢押解畫面曝

周姓男子今早到台北市松山區某牙醫診所就診，突暴起狂毆沈姓女醫師，血濺當場，所幸診所內林姓冷氣清洗工介入制止脫困，警方獲報...

父親載小孩上幼兒園驚見浮屍報案 台中警追查疑80歲老翁

台中一名父親今天早上帶小孩上幼兒園途中，在大雅區神林南路圳溝驚見男浮屍而報案，死者頭頂有傷口，警方正追查死者身分和死因中...

中年男健身房運動完遭黑人當街襲臀 稱「覺得有意思」騎腳踏車逃離

台北市一名中年男子昨赴派出所提出性騷擾申訴，指牽腳踏車時當街被一名黑人男子拍打臀部，他準備報警，對方騎腳踏車逃離，警方調...

台船基隆廠區發生意外！工人跌落船艙 救出時無呼吸心跳

台船基隆廠今天近午發生疑工安事件，孫姓男子在維修貨輪時，不慎摔落深約5公尺的船艙內，消防人員到場救護時，已無呼吸心跳，施...

兄長生前一直希望捐救災車 弟弟今至南市消防完成遺願

台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯為了哥哥的遺願，以哥哥的遺產購買災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。