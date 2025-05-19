中風男拄拐杖公園散步 體力不支倒路邊…警暖心送返家

桃園市觀音區一名55歲徐姓男子昨晚獨自出門散步，途中因體力不支倒臥路旁，巡邏員警見狀立即上前關心，後續向當地里長詢問確認男子身分，得知徐男因中風經常在家悶著，才會想出門散步透氣，警方護送徐男返家休息，結束虛驚。

大園分局新坡派出所員警昨晚7時許巡邏行經福祥路一段，發現一名男子手拿著拐杖倒臥在路旁，身體微微顫抖不停哀嚎，員警見狀上前關懷，但男子說話含糊不清，面對員警的提問均無法清楚表達，員警便先將他帶到當地里長辦公室休息。

里長一見到男子馬上就認出他的身分，稱該男子因有中風情形需拄拐杖走路，平時與行動不便的老母親同住，由居服員負責照料。而男子稍作休息後也向員警表示，他因為中風的關係經常在家悶著，才會想出門到附近的公園散步透氣。