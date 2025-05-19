快訊

一堆人放錯！食物進微波爐怎麼放更快加熱均勻？答案非正中間

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

中風男拄拐杖公園散步 體力不支倒路邊…警暖心送返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區一名55歲徐姓男子昨晚獨自出門散步，途中因體力不支倒臥路旁，巡邏員警見狀立即上前關心，後續向當地里長詢問確認男子身分，得知徐男因中風經常在家悶著，才會想出門散步透氣，警方護送徐男返家休息，結束虛驚。

大園分局新坡派出所員警昨晚7時許巡邏行經福祥路一段，發現一名男子手拿著拐杖倒臥在路旁，身體微微顫抖不停哀嚎，員警見狀上前關懷，但男子說話含糊不清，面對員警的提問均無法清楚表達，員警便先將他帶到當地里長辦公室休息。

里長一見到男子馬上就認出他的身分，稱該男子因有中風情形需拄拐杖走路，平時與行動不便的老母親同住，由居服員負責照料。而男子稍作休息後也向員警表示，他因為中風的關係經常在家悶著，才會想出門到附近的公園散步透氣。

男子體力回復後向員警表示不需叫救護車，可自行走路回去，但員警擔心他的身體狀況，在夜間行走恐會發生危險，便決定護送男子返家，男子對於警方的熱心幫忙，深深表示感謝。

桃園市觀音區55歲徐男昨晚獨自出門散步，體力不支倒臥在路旁，巡邏員警見狀立即協助護送返家休息。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區55歲徐男昨晚獨自出門散步，體力不支倒臥在路旁，巡邏員警見狀立即協助護送返家休息。記者周嘉茹／翻攝
記桃園市觀音區55歲徐男昨晚獨自出門散步，體力不支倒臥在路旁，巡邏員警見狀立即協助護送返家休息。記者周嘉茹／翻攝
記桃園市觀音區55歲徐男昨晚獨自出門散步，體力不支倒臥在路旁，巡邏員警見狀立即協助護送返家休息。記者周嘉茹／翻攝

桃園 居服員 中風

延伸閱讀

心酸！中風男出門散心卻體力不支倒地 大園暖警伸援

吹牛老爹爆謀殺！奧斯卡影帝中風還失憶　驚悚內幕曝　

廖峻3度中風停工損失上百萬！《歐吉尚》YT停更 惟毅曝下一步計畫

廖峻女兒再反擊！遭控不顧父中風PO全家福：才叫孝順？

相關新聞

女工人疑從鷹架跌落 躺在河岸待援…消防吊掛上岸後送醫

基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今天中午有名女性工人疑從施工鷹架跌落地面，消防人員趕到現場，發現傷者意識清楚，評估工地現...

冷氣工也拉不住！看牙不適狂揍女醫 壯漢押解畫面曝

周姓男子今早到台北市松山區某牙醫診所就診，突暴起狂毆沈姓女醫師，血濺當場，所幸診所內林姓冷氣清洗工介入制止脫困，警方獲報...

父親載小孩上幼兒園驚見浮屍報案 台中警追查疑80歲老翁

台中一名父親今天早上帶小孩上幼兒園途中，在大雅區神林南路圳溝驚見男浮屍而報案，死者頭頂有傷口，警方正追查死者身分和死因中...

中年男健身房運動完遭黑人當街襲臀 稱「覺得有意思」騎腳踏車逃離

台北市一名中年男子昨赴派出所提出性騷擾申訴，指牽腳踏車時當街被一名黑人男子拍打臀部，他準備報警，對方騎腳踏車逃離，警方調...

台船基隆廠區發生意外！工人跌落船艙 救出時無呼吸心跳

台船基隆廠今天近午發生疑工安事件，孫姓男子在維修貨輪時，不慎摔落深約5公尺的船艙內，消防人員到場救護時，已無呼吸心跳，施...

兄長生前一直希望捐救災車 弟弟今至南市消防完成遺願

台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯為了哥哥的遺願，以哥哥的遺產購買災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。