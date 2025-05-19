嘉縣7歲童陪爺爺訪友 疑掉落魚池不治 檢警相驗溺水

嘉義縣有名年約7歲男童昨天跟隨爺爺謝姓男子到中埔鄉訪友，謝男要回家時發現男童疑落入友人住處旁魚池，搶救送醫仍不治。檢警今天相驗，研判為溺水死亡，事故發生原因警方持續調查。

檢警表示，謝男昨天上午帶就讀幼兒園大班年約7歲孫子到中埔鄉中崙村與友人敘舊，時近中午準備回家時卻沒看到男童蹤影，在友人住處旁魚池看見有雙童鞋浮在水面心感不妙，大喊旁人幫忙，即跳入深約逾１公尺深魚池拉起男童後，立即施行心肺復甦術，直到救護人員到場協助送醫仍不治。