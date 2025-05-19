女工人疑從鷹架跌落 躺在河岸待援…消防吊掛上岸後送醫

基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今天中午有名女性工人疑從施工鷹架跌落地面，消防人員趕到現場，發現傷者意識清楚，評估工地現況，以吊掛方式將她吊上路面，再由救護車送醫。 基隆市消防局「119」救災救護指揮中心中午12時18分接獲報案，華新二路有工人摔落到約2公尺下方的河岸，警方並通報需要吊掛救援。 消防局派遣百福、七堵分隊共4輛消防車、1輛救護車和消防人員10人前往搶救。到達現場確認只有1名女性受傷，意識清楚，在予以包紮、固定定，吊掛上路面，下午1時左右送到基隆長庚醫院急救。基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今午有名女性工人施工鷹架跌落河岸，消防人員先包紮固定，再以吊掛方式救上路面送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今午有名女性工人施工鷹架跌落河岸，消防人員先包紮固定，再以吊掛方式救上路面送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今午有名女性工人施工鷹架跌落河岸，消防人員先包紮固定，再以吊掛方式救上路面送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今午有名女性工人施工鷹架跌落河岸，消防人員先包紮固定，再以吊掛方式救上路面送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今午有名女性工人施工鷹架跌落河岸，消防人員先包紮固定，再以吊掛方式救上路面送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今午有名女性工人施工鷹架跌落河岸，消防人員先包紮固定，再以吊掛方式救上路面送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今午有名女性工人施工鷹架跌落河岸，消防人員先包紮固定，再以吊掛方式救上路面送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝 消防人員 意識 工人 基隆
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