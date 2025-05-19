女工人疑從鷹架跌落 躺在河岸待援…消防吊掛上岸後送醫

基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今天中午有名女性工人疑從施工鷹架跌落地面，消防人員趕到現場，發現傷者意識清楚，評估工地現況，以吊掛方式將她吊上路面，再由救護車送醫。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心中午12時18分接獲報案，華新二路有工人摔落到約2公尺下方的河岸，警方並通報需要吊掛救援。