嘉義童隨爺爺訪友跌落魚池不治 檢警相驗為溺斃

嘉義縣1名幼兒園大班、未滿7歲男童昨天跟隨爺爺謝姓男子訪友，要回家時卻被發現沉入魚池，經救起送醫急救仍不治。檢警今天相驗，研判為溺水致死，發生原因待調查釐清。

檢警表示，謝姓男子帶孫子到中埔鄉中崙村訪友，近中午準備回家時卻沒發現孫子蹤影，之後在友人住處旁魚池看見1雙小朋友的鞋浮在水面，大聲喊叫他人幫忙，隨即跳入深約120餘公分的魚池拉起孫子後，立即施行心肺復甦術，直到救護人員趕抵送醫，經急救仍不治。

謝姓男子友人住處前有裝監視器，身高約120公分男童一開始在門口玩球，至於何時及如何跌落魚池，由於監視器拍不到，尚待釐清。

檢警表示，魚池旁留有1支撈魚網，是否由於撈魚不慎跌落魚池而滅頂，仍待調查釐清。