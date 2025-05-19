快訊

一堆人放錯！食物進微波爐怎麼放更快加熱均勻？答案非正中間

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

嘉義童隨爺爺訪友跌落魚池不治 檢警相驗為溺斃

中央社／ 嘉義市19日電

嘉義縣1名幼兒園大班、未滿7歲男童昨天跟隨爺爺謝姓男子訪友，要回家時卻被發現沉入魚池，經救起送醫急救仍不治。檢警今天相驗，研判為溺水致死，發生原因待調查釐清。

檢警表示，謝姓男子帶孫子到中埔鄉中崙村訪友，近中午準備回家時卻沒發現孫子蹤影，之後在友人住處旁魚池看見1雙小朋友的鞋浮在水面，大聲喊叫他人幫忙，隨即跳入深約120餘公分的魚池拉起孫子後，立即施行心肺復甦術，直到救護人員趕抵送醫，經急救仍不治。

謝姓男子友人住處前有裝監視器，身高約120公分男童一開始在門口玩球，至於何時及如何跌落魚池，由於監視器拍不到，尚待釐清。

檢警表示，魚池旁留有1支撈魚網，是否由於撈魚不慎跌落魚池而滅頂，仍待調查釐清。

監視器 溺水 嘉義

延伸閱讀

嘉義獨立山雷陣雨釀落石 砸中女登山客喪命 林保署封閉步道

奮起福米餅x小7火龍果愛心米磚霜淇淋上市 黃敏惠為嘉義米代言

產後憂鬱太痛苦…38歲新手媽將4月大男嬰沉入浴缸溺斃 抱屍離家終被捕

嫌陽台魚池臭、不滿監視器朝自家拍 前警政署長女兒怒告鄰居

相關新聞

女工人疑從鷹架跌落 躺在河岸待援…消防吊掛上岸後送醫

基隆市七堵華新二路一處河岸工地，今天中午有名女性工人疑從施工鷹架跌落地面，消防人員趕到現場，發現傷者意識清楚，評估工地現...

冷氣工也拉不住！看牙不適狂揍女醫 壯漢押解畫面曝

周姓男子今早到台北市松山區某牙醫診所就診，突暴起狂毆沈姓女醫師，血濺當場，所幸診所內林姓冷氣清洗工介入制止脫困，警方獲報...

父親載小孩上幼兒園驚見浮屍報案 台中警追查疑80歲老翁

台中一名父親今天早上帶小孩上幼兒園途中，在大雅區神林南路圳溝驚見男浮屍而報案，死者頭頂有傷口，警方正追查死者身分和死因中...

中年男健身房運動完遭黑人當街襲臀 稱「覺得有意思」騎腳踏車逃離

台北市一名中年男子昨赴派出所提出性騷擾申訴，指牽腳踏車時當街被一名黑人男子拍打臀部，他準備報警，對方騎腳踏車逃離，警方調...

台船基隆廠區發生意外！工人跌落船艙 救出時無呼吸心跳

台船基隆廠今天近午發生疑工安事件，孫姓男子在維修貨輪時，不慎摔落深約5公尺的船艙內，消防人員到場救護時，已無呼吸心跳，施...

兄長生前一直希望捐救災車 弟弟今至南市消防完成遺願

台南市民許龍峯的哥哥許招福生前一直希望能捐贈消防局救災車輛回饋社會，但尚未完成，許龍峯為了哥哥的遺願，以哥哥的遺產購買災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。