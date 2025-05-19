冷氣工也拉不住！看牙不適狂揍女醫 壯漢押解畫面曝

周姓男子今早到台北市松山區某 牙醫 診所就診，突暴起狂毆沈姓女 醫師 ，血濺當場，所幸診所內林姓 冷氣 清洗工介入制止脫困，警方獲報到場不見周男蹤影，不久周男即到鄰近警所投案，中午時分已被帶返案發轄區警所偵辦，相關畫面午間曝光。

警方調查，21歲周男今早9時許到松山區南京東路四段某牙醫診所就診，突出全狂毆49歲沈姓女醫師，沈女面部受創、鼻血狂流，林男聞聲查看，居間制止並報警，沈女才脫困。

轄區中崙派出所員警上午9時55分獲報，10時10分到場，卻不見周男身影，先協助沈女送醫治療，沈女除面部受傷、不斷流血，送醫後無大礙。

警方針對周男擴大追查，不久接獲鄰近松山派出所通報，周男已自行投案，員警旋即依醫療法、刑法傷害罪準現行犯逮捕周男，押解送回中崙派出所偵辦。

林男事後上網發文表示，他上午9時30分左右到診所，看見周男在診所內候診，沈女簡單交代冷氣狀況後，便去幫周男看診；他在拆除冷氣時，聽見周男向沈女詢問牙齒矯正等問題，沈女還建議周男當兵期間較男做矯正維護，建議過一陣子再評估要不要矯正。

不久後周男向沈女表示「很痛」，隨後診間又傳出周男咒罵聲，周男並從診療椅上跳起，狂揍沈女面部，林男上前要周男冷靜，無奈周男身材魁梧（身高約175公分以上、近百公斤），林男抓不住周男，周男持續狂毆沈女，嘴裡喊著「XXX，我跟你說很痛，你是不會輕一點喔。」

林男衝出診所，請同樓層隔壁戶幫忙報警，又衝回診所將沈女拉出，躲入隔壁戶，等到警方及醫護人員到場，卻發現周男跑掉了，但其健保卡還留在診所，希望盡快抓到人。