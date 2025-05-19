冷氣工也拉不住！看牙不適狂揍女醫 壯漢押解畫面曝
警方調查，21歲周男今早9時許到松山區南京東路四段某牙醫診所就診，突出全狂毆49歲沈姓女醫師，沈女面部受創、鼻血狂流，林男聞聲查看，居間制止並報警，沈女才脫困。
轄區中崙派出所員警上午9時55分獲報，10時10分到場，卻不見周男身影，先協助沈女送醫治療，沈女除面部受傷、不斷流血，送醫後無大礙。
警方針對周男擴大追查，不久接獲鄰近松山派出所通報，周男已自行投案，員警旋即依醫療法、刑法傷害罪準現行犯逮捕周男，押解送回中崙派出所偵辦。
林男事後上網發文表示，他上午9時30分左右到診所，看見周男在診所內候診，沈女簡單交代冷氣狀況後，便去幫周男看診；他在拆除冷氣時，聽見周男向沈女詢問牙齒矯正等問題，沈女還建議周男當兵期間較男做矯正維護，建議過一陣子再評估要不要矯正。
不久後周男向沈女表示「很痛」，隨後診間又傳出周男咒罵聲，周男並從診療椅上跳起，狂揍沈女面部，林男上前要周男冷靜，無奈周男身材魁梧（身高約175公分以上、近百公斤），林男抓不住周男，周男持續狂毆沈女，嘴裡喊著「XXX，我跟你說很痛，你是不會輕一點喔。」
林男衝出診所，請同樓層隔壁戶幫忙報警，又衝回診所將沈女拉出，躲入隔壁戶，等到警方及醫護人員到場，卻發現周男跑掉了，但其健保卡還留在診所，希望盡快抓到人。
周男被帶返中崙派出所偵辦的畫面午間曝光，畫面顯示周男身材高大壯碩，案發時卻持續朝女醫師掄拳數次，致沈女鼻血狂流；據悉，周男初步指稱自己今天首次到該診所洗牙，因多次感到不舒服，情緒失控傷人。詳細案情及周男傷人確切動機等，仍待警方調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言