車禍少年雙腿截肢 新竹犯保陪伴走出自己重展笑顏
犯罪被害人保護協會今天表示，竹縣一少年因車禍截肢至今治療中，心靈受創；犯保帶領志工哥哥、姊姊陪伴玩桌遊、做手工藝，逐漸療癒少年並勇於踏出家門、重展笑顏。
犯保新竹分會為關懷重傷害被害人及家屬，日前在遠東巨城購物中心舉辦手工藝活動，少年小町（化名）因車禍傷重截肢，失去雙腳至今只能坐在輪椅上，此次活動小町家人推著輪椅帶他參加，與人互動，也學會手工技藝。
小町母親告訴中央社記者表示，兒子因發生嚴重車禍導致雙腿小腿截肢，事發至今歷經多次手術，目前仍在治療中。
小町母親說，小町曾因身體狀況，行動不便難外出，感謝犯保帶領志工哥哥、姊姊陪伴他，帶著他走出家中，還參加如桌遊、玻璃球綠景等手工藝，讓生活有新感受，也助於小町心靈成長。
犯保新竹分會主委陳進興告訴中央社記者表示，重傷被害人與家人都歷經艱難醫療、復健過程，重傷被害人家庭鮮少外出，分會每年透過小型團體活動，讓被害人及其家屬外出舒壓，得到適當喘息，放鬆身心靈；此外，感謝巨城無償提供空間，支持公益。
遠東巨城購物中心總經理羅仕清透過文字表示，巨城長年致力公益活動，未來持續打造公益平台，發揮社會影響力。
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