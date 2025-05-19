疑購物糾紛男子持空氣槍擊毀2娃娃機玻璃 台中警逮人查獲槍彈

台中市楊男子17日清晨5時許持空氣槍朝霧峰區一間夾娃娃機店的機台射擊，致兩個機台的強化玻璃破裂。警方據報，調閱監視錄影後，以車追人，昨晚將他逮捕到案，偵訊後今依恐嚇、毀損罪嫌移送法辦。

據了解，霧峰警分局前天傍晚據獲店家報案，指機台遭不明人士破壞。經調閱周邊監視器畫面，鎖定涉案車輛車號，並由偵查隊及轄區四德派出所組成專案小組展開追緝，昨晚將楊姓男子（36歲）逮捕到案，現場起獲空氣槍一把，和彈匣及瓦斯鋼瓶各一個。