父親載小孩上幼兒園驚見浮屍報案 台中警追查疑80歲老翁
台中一名父親今天早上帶小孩上幼兒園途中，在大雅區神林南路圳溝驚見男浮屍而報案，死者頭頂有傷口，警方正追查死者身分和死因中，初判是一名失蹤的老翁。
據了解，警方初步懷疑死者是80歲沈姓老翁，他本月12日離家，家屬隔天到豐原警分局頂街派出所報失蹤，豐原警方調監視器，看到他曾走到一個水溝旁後消失。
大雅警分局表示，今天早上7時獲報，台中市大雅區神林南路文葉巷旁大排發現浮屍，報案人表示，他早上載小孩前往幼兒園途中，發現神林南路文葉巷旁排水溝疑似有浮屍，報警處理。
經馬岡派出所員警到場查處，通知消防隊協助打撈死者上岸，並通知鑑識小隊到場採證。初步查看死者頭頂有傷口，目前尚未知悉死者身分，由鑑識小隊採集指紋比對中。
警方已製作發現人筆錄，待查明身分後製作家屬筆錄並報請刑事相驗。
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