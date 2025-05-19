中年男健身房運動完遭黑人當街襲臀 稱「覺得有意思」騎腳踏車逃離
台北市一名中年男子昨赴派出所提出性騷擾申訴，指牽腳踏車時當街被一名黑人男子拍打臀部，他準備報警，對方騎腳踏車逃離，警方調閱監視器追查。
警方調查，被害男子昨至北市文山區興隆路某健身房運動，下午4時許準備騎腳踏車離開，被一名黑人男子拍打臀部，他要求對方留在現場，對方仍騎腳踏車離開，5時許他赴文山二警分局萬盛派出所提出性騷擾申訴。
被害男子在Threads貼文表示：「牽腳踏車時沒有防備下被一位喝醉的黑人朋友隨機攻擊臀部，我立馬上前跟他理論（我講英文），並告知他隨機攻擊民眾在我們國家已違法，他表示他覺得我對他有意思，所以才會攻擊我臀部，我請他跟我去警局，他說他可在現場等我請警察來，在我打電話給警察時，他就牽著他的腳踏車逃走。」
因現場無監視器，警方擴大調閱追查，呼籲民眾如遇類似情事，即刻撥打110或前往鄰近派出所報案，以即時調查處理，共同維護社會安全與性別尊重。
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