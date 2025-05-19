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莽男看牙不舒服暴打女醫狂噴血 落跑又投案警方偵辦中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

周姓男子今早到台北市松山區某牙醫診所看診，突暴起狂毆一名女醫師，血濺當場，診所內一名冷氣清洗工見狀制止周男並報警，周男旋即逃離現場，不久即前往警所投案，警方初步依醫療法、傷害罪準現行犯逮捕周男，詳細案情待查。

警方調查，21歲周男今早9時許到松山區南京東路四段某牙醫診所就診，突出拳毆打49歲沈姓女醫師，當時診所內除周男、沈女外，另有一名冷氣清洗員林男，林男聞聲查看，上前制止周男，無奈周男身形高大，仍持續朝沈女揮拳，沈女面部受創，不斷流血，周男將沈女拉出診所並請求同樓層其他住戶報警才脫困。

轄區中崙派出所員警上午近10時獲報，10時10分到場，周男已逃離現場，員警正準備擴大追捕周男，鄰近的松山派出所即通報，周男自行到松山派出所投案，員警旋即依醫療法、傷害罪準現行犯逮捕周男，目前正偵詢調查中。

據悉，遭毆打的沈姓女醫師除面部受傷、鼻血狂流外，意識清楚，送醫後無生命危險；周男初步指稱今天首次到該診所洗牙，因多次感覺不舒服所以情緒失控傷人。

目擊過程的林男事後則上網發文描述經過，指出過程聽聞周男爆粗口，「跟你說很痛，是不會輕一點喔」，並拍下周男在診所內留下的資料，顯示周男自稱從事保全業等。

警方表示，全案犯罪動機、經過等，正持續積極釐清中，醫療暴力危害醫事人員身心安全，更妨害危急病人就醫權益，警方將醫療暴力事件視為重要治安事件，以求確保醫護人員安全，民眾切勿以身試法。

轄區松山分局警方已介入偵辦。記者李隆揆／攝影
轄區松山分局警方已介入偵辦。記者李隆揆／攝影

醫療暴力 醫師 牙醫 冷氣 傷害罪

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