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影／宜蘭冬山路口交叉撞 轎車噴飛栽農田溝渠濺起大水花

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉美和路口昨天發生一起交叉撞車禍，兩輛轎車行經無號誌路口時，疑似未減速留意他向來車， 發生嚴重撞擊，黑色轎車衝到對向車道，栽入農田旁灌溉溝渠，濺起大一片水花，嚇壞駕駛，白車則是衝到對向車道路邊停下。這起車禍造成4人受傷送醫，雙方駕駛無酒駕。

昨天下午位於冬山鄉美和路二段與美和路二段146巷口發生交通事故，羅東警分局獲報立即派員前往處理，經查，黃姓民眾（48年次）駕駛自小客車載著2個孩子，沿美和路二段146巷（東往西）直行，與李姓民眾（84年次）駕駛自小客搭沿美和路二段（北往南）方向直行，雙方行經路口發生碰撞。

根據監視影像畫面，該處路口沒有號誌，但路面有停等標誌，原本應該減速慢行，且支道讓幹道，但雙方駕駛並未減速，行至路口前未留意左右來車，以致在路口發生交叉撞，白車衝過路口後停在對向車道路邊，黑車則是衝過對向車道，噴飛農田灌溉溝渠濺起大水花，栽在農田裡，車身全是汙泥。

警方表示，雙方駕駛及2名乘客受傷送醫，經檢測駕駛皆無酒精反應，詳細肇事原因待釐清中，呼籲駕駛人行經路口應減速慢行並注意前方狀況，遇有設置閃光號誌或停、讓標誌的支道，應依法停讓幹道車先行，幹道車也應減速慢行。

宜蘭冬山鄉美和路口發生交叉撞車禍，白車與黑車在撞擊後都衝到對向車道，黑色轎車更噴飛栽入農田溝渠，濺起大水花。圖／警方提供
宜蘭冬山鄉美和路口發生交叉撞車禍，白車與黑車在撞擊後都衝到對向車道，黑色轎車更噴飛栽入農田溝渠，濺起大水花。圖／警方提供
宜蘭冬山鄉美和路口發生交叉撞車禍，轎車噴飛栽入農田溝渠。圖／警方提供
宜蘭冬山鄉美和路口發生交叉撞車禍，轎車噴飛栽入農田溝渠。圖／警方提供
宜蘭冬山鄉美和路口發生交叉撞車禍，白車與黑車在撞擊後都衝到對向車道，黑色轎車更噴飛栽入農田溝渠，濺起大水花。圖／警方提供
宜蘭冬山鄉美和路口發生交叉撞車禍，白車與黑車在撞擊後都衝到對向車道，黑色轎車更噴飛栽入農田溝渠，濺起大水花。圖／警方提供

車道 車禍 標誌 慢行 宜蘭

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