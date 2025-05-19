桃園2男行車糾紛 7旬翁將對方球棒往地上猛砸 竟是這原因
26歲的陳姓機車駕駛昨下午2時許，在桃園市中壢區健行路與力行街口與72歲戴興機車駕駛發生行車糾紛，戴男氣憤將陳男球棒猛往地上砸，警方獲報後，發現雙方僅有口角糾紛，未發生肢體衝突，現場雙方均表示互不提告。
有民社群Threads發文表示，疑戴男雙黃線左轉要按他喇叭提醒他，結果戴男就開始說陳男紅燈為什麼要騎到機車停等區等紅燈，應該要停在網狀線後面等，雙方開始起爭執。也有民眾於底下留言發出影片，只見戴男將陳男機車上的球棒往地上猛敲猛砸。原PO無奈表示，「我的5000蝙蝠棒就這樣掰了」。
警方獲報到場，發現雙方起口角，未發生肢體衝突，現場雙方均表示不提告。警方呼籲，用路人應保持冷靜，理性面對交通糾紛，切勿因一時情緒衝動釀成憾事。若遇爭執，應立即撥打110報警，由警方到場協助處理，避免衝突升級，保障自身與他人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言