桃園2男行車糾紛 7旬翁將對方球棒往地上猛砸 竟是這原因

26歲的陳姓機車駕駛昨下午2時許，在桃園市中壢區健行路與力行街口與72歲戴興機車駕駛發生行車糾紛，戴男氣憤將陳男球棒猛往地上砸，警方獲報後，發現雙方僅有口角糾紛，未發生肢體衝突，現場雙方均表示互不提告。

有民社群Threads發文表示，疑戴男雙黃線左轉要按他喇叭提醒他，結果戴男就開始說陳男紅燈為什麼要騎到機車停等區等紅燈，應該要停在網狀線後面等，雙方開始起爭執。也有民眾於底下留言發出影片，只見戴男將陳男機車上的球棒往地上猛敲猛砸。原PO無奈表示，「我的5000蝙蝠棒就這樣掰了」。