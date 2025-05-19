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台南市東區巴克禮紀念公園夢湖出現浮屍 嚇壞晨運民眾

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區巴克禮紀念公園第2期的滯洪生態池，今天清晨6時許驚傳出現浮屍，嚇壞晨運民眾；警消接獲報案，將年約76歲的陳姓老婦遺體打撈上岸，因已明顯死亡，並未送醫。老婦身上沒有明顯外傷。警方聯繫家屬，初步了解陳婦久病，家屬無特別意見。

台南市消防局指出，今天清晨6時28分接獲晨運民眾報案指出，「巴克禮公園水池（夢湖）內好像浮著1個人、像是浮屍，很嚇人」，消防局崇善分隊人員到場，確認是浮屍，6時48分下水打撈上岸；因已明顯死亡，並未送醫，後續交由現場警員處理。

警方調查，死者是住在台南市東區、年約76歲的陳姓老婦，經聯絡上陳婦家人到場指認、確認身分，初步了解陳婦久病，家屬沒有意見。警方隨即聯絡陳婦家人到場指認、確認是陳婦無誤。

據了解，陳婦身體有一些疾病困擾，之前已曾經萌生短念；警方調閱案發地附近監視器，發現陳婦19日凌晨2時許獨自走路到公園，滯洪池旁的平台放著她的雨傘與鞋子。

陳婦身上無明顯外傷，家人對死因沒有意見，初步排除有外力因素介入；警方目前已報請檢察官相驗，進一步釐清確切死因。

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台南市東區巴克禮紀念公園第2期的滯洪生態池，今天清晨6時許驚傳出現浮屍，嚇壞晨運民眾。記者袁志豪／翻攝
台南市東區巴克禮紀念公園第2期的滯洪生態池，今天清晨6時許驚傳出現浮屍，嚇壞晨運民眾。記者袁志豪／翻攝

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