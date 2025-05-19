陸男「山東凱哥」登陸桃園臉沒曬傷？海巡署鑑定影片非偽造 仍待追查

自稱「山東凱哥」大陸籍男子在抖音上傳影片，宣稱本月15日從福建省駕駛動力橡皮艇登陸桃園市海岸。海巡署今開記者會說明，鑑定影片未經偽變造，但該男臉部「沒曬傷」，且根據使用油料研判「有可能但非常勉強」，正深入追查偷渡或在台「擺拍」。

海巡署副署長謝慶欽表示，本月18日中國人士在社群媒體發布影片，聲稱駕駛動力橡皮艇，從福建長樂花9小時，下午2時53分抵達桃園大園風力發電機岸際；影片所稱與查獲宋姓父子偷渡案地點，距離9.9公里。

謝慶欽說，影片經鑑定，岸際拍攝未經偽造、變造，確定是在桃園大園風力發電機岸際，但是否駕駛橡皮艇偷渡來台或在台就近「擺拍」，正調閱路口監視器，協調移民署、國防部追查，並報檢方指揮偵辦。

他說，據網路流傳影片，直線距離95海里，預估單趟使用油料58.5公升，來回要117公升，須用每桶30公升油桶，預備4桶共120公升才能來回，且舷外機不能高速持續航行，不然會「燒機」，「有可能但是非常勉強」。

他指出，以過去偵辦案例經驗，海上日曬強烈，查獲案例都是脫水嚴重，甚至要送醫急救，「這部分他沒有」，不排除從海峽中線或禁限制水域24海里以外接駁，深入查證。