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三名男大生台中夜店狂歡 不知喝酒騎單車違法警告發

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市三名男大生在月初時前往南屯區夜店逸樂，酒後為省計程車費，騎乘單車欲返回住處，未料途中即遭警方攔查，三人不知騎單車違法，聽到最高可罰7200元時，直呼「省了車錢，多了罰單，划不來」。

經查，涉案三名男大生在本月初時，前往夜店喝酒，結束後三人提醒不能酒駕，原本打算搭計程車返回租屋處，但為了省錢，決定改租賃ibike單車，未料騎車返家途中，遭第四分局大墩派出所警員攔查。

警方對三人告知，騎乘單車酒駕，一樣違反道交條例規定，可罰1200元至2400元，三人聞言傻眼，三人酒精濃度都超標，最高可罰7200元。

第四警分局長陳祥麟表示，不論是機車、汽車或是腳踏車，只要酒後騎乘皆屬違法，呼籲民眾酒後應選擇合法且安全的交通方式返家，如計程車、代駕或請親友接送，千萬不要因一時貪圖方便或省錢而觸法得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市三名男大生在月初時喝酒騎單車，警方攔查後依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市三名男大生在月初時喝酒騎單車，警方攔查後依法告發。記者陳宏睿／翻攝

酒駕 計程車 單車

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