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台南8旬婦山區工作迷途 警義消動員搜山發現臥倒路旁

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南東山高原部落一名80多歲的林姓婦人，已有失智症狀，昨天下午2點多卻突然獨自入山工作，直到天黑仍未返家，家屬相當著急憂心也趕緊報案，19名警義消昨晚在部落山區搜索，最後在山腳下尋獲倒臥路旁的林婦，所幸送醫治療後並無大礙，也結束一場驚魂記。

消防局昨晚8點42分接獲報案，東山一名婦人自下午進入山區工作後，直到天黑仍遲遲未返家，家人除趕緊向警方報案外，消防局也派遣東原消防分隊，由分隊長陳中和、隊員蕭丞佑、林泰志、賴哲璋、役男李峻豪及14名義消，共19人兵分二路在高原里部落山區搜索。

過程中，因天色昏暗加上山區產業道路雜草叢生、路面濕滑，一度讓搜尋困難重重，所幸最後在距離十方源咖啡1公里的山腳下，尋獲倒臥路旁的林婦，經救護人員初步檢傷，林婦意識清楚但體力虛弱，幸好無明顯外傷，消防人員將其背下山後，送往柳營奇美醫院治療，家人也相當感謝警義消的幫忙，讓林婦順利返家。

台南一名80多歲林姓婦人昨下午2點多獨自入山工作後，直到晚間8點還沒回家，讓家屬相當擔憂趕緊報案，警義消獲報出動19名人力搜尋，好在最後順利找到林姓婦人，其意識清楚，但虛弱無力，送醫後並無大礙。圖／民眾提供
台南一名80多歲林姓婦人昨下午2點多獨自入山工作後，直到晚間8點還沒回家，讓家屬相當擔憂趕緊報案，警義消獲報出動19名人力搜尋，好在最後順利找到林姓婦人，其意識清楚，但虛弱無力，送醫後並無大礙。圖／民眾提供

消防人員 失智症

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