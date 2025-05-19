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台南8旬婦山區工作迷途 警義消動員搜山發現臥倒路旁
台南東山高原部落一名80多歲的林姓婦人，已有失智症狀，昨天下午2點多卻突然獨自入山工作，直到天黑仍未返家，家屬相當著急憂心也趕緊報案，19名警義消昨晚在部落山區搜索，最後在山腳下尋獲倒臥路旁的林婦，所幸送醫治療後並無大礙，也結束一場驚魂記。
消防局昨晚8點42分接獲報案，東山一名婦人自下午進入山區工作後，直到天黑仍遲遲未返家，家人除趕緊向警方報案外，消防局也派遣東原消防分隊，由分隊長陳中和、隊員蕭丞佑、林泰志、賴哲璋、役男李峻豪及14名義消，共19人兵分二路在高原里部落山區搜索。
過程中，因天色昏暗加上山區產業道路雜草叢生、路面濕滑，一度讓搜尋困難重重，所幸最後在距離十方源咖啡1公里的山腳下，尋獲倒臥路旁的林婦，經救護人員初步檢傷，林婦意識清楚但體力虛弱，幸好無明顯外傷，消防人員將其背下山後，送往柳營奇美醫院治療，家人也相當感謝警義消的幫忙，讓林婦順利返家。
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