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心酸！中風男出門散心卻體力不支倒地 大園暖警伸援

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市觀音區一名55歲徐姓男子昨(18)日晚間19時許獨自出門散步，途中因體力不支倒臥在福祥路一段路旁，巡邏員警見狀立即上前關心，後續向當地里長詢問確認男子的身分，得知男子因中風行動不便，隨即將他護送返家休息，結束一場虛驚。

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男子因為中風的關係經常在家悶著，才會想出門到附近的公園散步透氣。圖：讀者提供

新坡派出所表示，巡邏員警昨晚行經福祥路一段時，發現一名男子手拿著拐杖倒臥在路旁，身體微微顫抖不停哀嚎，員警見狀上前關懷，但男子說話含糊不清，面對員警的提問均無法清楚表達，員警便先將他帶到當地里長辦公室休息。里長一見到男子馬上就認出他的身分。里長說，男子因有中風情形需拄枴杖走路，平時與行動不便的老母親同住，由居服員負責照料。而男子稍作休息後也向員警表示，他因為中風的關係經常在家悶著，才會想出門到附近的公園散步透氣。

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員警護送男子返家，男子對於警方的熱心幫忙，深深表示感謝。圖：讀者提供

新坡派出所進一步提到，男子體力恢復後向員警表示無須叫救護車，可自行走路回去，但員警擔心他的身體狀況，在夜間行走恐會發生危險，便決定護送男子返家，男子對於警方的熱心幫忙，深深表示感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：心酸！中風男出門散心卻體力不支倒地 大園暖警伸援

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