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高警擴大臨檢傳槍響 逃逸外國人拒捕警鳴槍追緝逮人
高市三民一警分局警方今天凌晨在自立一路複合式釣蝦場實施擴大臨檢及防制酒駕勤務，越南籍馮姓工人被警方攔下盤查，心虛拔腿逃逸還企圖攻擊員警，警方對空鳴槍示警，馮男趁隙竄逃，警網追300公尺，在停車場逮捕馮男。
三民一警分局警方今天凌晨0時10分許，在三民區自立一路複合式釣蝦場執行擴大臨檢及取締酒駕勤務時，攔下一名越南籍馮姓男子（27歲），馮接受盤查時，眼神飄移，隨後趁隙拔腿狂奔朝暗巷逃逸，員警見狀隨即上前追捕。
馮男在巷弄竄逃，還試圖徒手攻擊圍捕員警，交通分對李姓員警見狀，為喝令制止馮男，遂對空射擊一發，但馮男仍趁隙脫逃。
線上警網支援，警方在附近擴大搜尋，於安東街停車場發現馮男躲藏在轎車後方，合力將馮男壓制逮捕帶回查辦。
警方調查，馮男是逃逸逾期居留2年的移工，聲稱因擔心遭遣返才拒捕，警訊後依妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦，後續另解送移民署高雄專勤隊接續收容。
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