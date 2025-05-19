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新竹石牛山迷路驚魂 民眾滑倒扭傷 一家四口成功獲救

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

桃園市48歲劉姓男子昨天帶著妻子、兒女，4人ㄧ起攀爬新竹縣關西鎮石牛山，傍晚下山途中不幸迷路，劉男還因滑倒而扭傷腳，昨晚6點半過後打電話求救，近2個小時後被救難人員找到，歷經數小時努力，今天凌晨快1點，將全員安全護送下山，也讓劉姓一家四口鬆了一口氣。

新竹縣政府消防局表示，昨晚6點48分他們接到劉男的求救電話，說他跟妻子許女帶著11歲兒子、8歲女兒爬石牛山，途中迷失方向無法下山。消防局值勤員立即指導其透過手機傳送定位座標（北緯24度47分36.6秒，東經121度15分11.8秒），隨即派遣關西分隊1車5人趕赴現場展開搜救，並要求迷路者「原地待援」。

當日晚間8點33分，搜救隊伍依據座標在山區與迷路者會合，確認劉姓男子因山中滑倒造成左腳扭傷，其餘三人皆無明顯外傷，意識清楚、體力狀況良好。搜救人員即刻協助其下山，並於5月19日凌晨0點52分，將全員安全帶返登山口。劉男雖傷勢影響行動，惟表示可自行就醫，消防人員隨即進行登山安全宣導後，民眾自行返家就醫。

新竹縣政府消防局提醒，石牛山地勢變化大，部分路段手機訊號不穩，建議民眾從事登山活動時應結伴同行、行前規劃、攜帶照明與足夠通訊設備。登山應量力而為，隨時留意天候與體力變化，確保自身與同行者的安全。

昨晚6點半過後打電話求救，近2個小時後被救難人員找到。圖／消防局提供
昨晚6點半過後打電話求救，近2個小時後被救難人員找到。圖／消防局提供

新竹 座標 妻子

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