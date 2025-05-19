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國中會考坐輪椅考生搭車不便 東勢警攙扶護送上車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國中會考昨天結束，台中市東勢警分局東勢派出所員警昨天下午在考場執勤時，看到一名坐輪椅考生，要靠近家人開來接送他的轎車，但地形和身體不便受限，考生上車困難，二警主動上前攙扶考生護送上車，家長感謝說很窩心。

東勢警分局為維護考場周邊交通秩序與考生安全，提前規劃各項勤務，在東勢高工考場派遣警力執行交通疏導與治安維護工作，積極協助導引車流與人潮。

東勢派出所警員羅婉慈與洪偉倫昨天下午在考場外執勤時，看到一名坐輪椅的考生考試結束後由家屬接送，但接駁車輛無法靠近考場門口，加上地形與身體狀況限制，考生上車困難。

二警見狀後立即上前關心，主動協助攙扶考生，合力將他平穩護送至車上，溫馨畫面令家屬感動，在場民眾也稱讚。

考生家長表示，警察主動幫忙的那一刻，真的覺得非常窩心，也讓他們感受到社會的溫暖；東勢警分局長林中興表示，警察除維護治安、交通安全外，更應成為民眾生活中的支持力量。面對各類勤務與突發狀況，員警秉持同理心與服務精神，主動協助需要幫助的人。

國中會考昨天結束，昨天下午台中市東勢派出所員警在考場外執勤時，協助一名坐輪椅考生，攙扶合力將他平穩護送至車上。圖／警方提供
國中會考昨天結束，昨天下午台中市東勢派出所員警在考場外執勤時，協助一名坐輪椅考生，攙扶合力將他平穩護送至車上。圖／警方提供
國中會考昨天結束，昨天下午台中市東勢派出所員警在考場外執勤時，協助一名坐輪椅考生，攙扶合力將他平穩護送至車上。圖／警方提供
國中會考昨天結束，昨天下午台中市東勢派出所員警在考場外執勤時，協助一名坐輪椅考生，攙扶合力將他平穩護送至車上。圖／警方提供

輪椅 警察 台中市

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