國中會考坐輪椅考生搭車不便 東勢警攙扶護送上車

國中會考昨天結束，台中市東勢警分局東勢派出所員警昨天下午在考場執勤時，看到一名坐輪椅考生，要靠近家人開來接送他的轎車，但地形和身體不便受限，考生上車困難，二警主動上前攙扶考生護送上車，家長感謝說很窩心。

東勢警分局為維護考場周邊交通秩序與考生安全，提前規劃各項勤務，在東勢高工考場派遣警力執行交通疏導與治安維護工作，積極協助導引車流與人潮。

東勢派出所警員羅婉慈與洪偉倫昨天下午在考場外執勤時，看到一名坐輪椅的考生考試結束後由家屬接送，但接駁車輛無法靠近考場門口，加上地形與身體狀況限制，考生上車困難。

二警見狀後立即上前關心，主動協助攙扶考生，合力將他平穩護送至車上，溫馨畫面令家屬感動，在場民眾也稱讚。