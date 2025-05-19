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高雄鬧區一夜2擦撞車禍 轎車男女聊天失神撞路邊4機車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鬧區昨深夜發生2起擦撞事故，其中楊姓男子和女友人在車中聊得太開心，致楊男車子偏移，衝撞中華三路路旁1輛轎車、4輛機車；另黃姓男子駕車在復興一路左轉七賢一路撞直行的劉姓男子機車，波及等紅燈的女騎士，造成劉身體多處擦挫傷。

新興警分局調查，楊姓男子（27歲）昨深夜11時20分許駕車搭載張簡姓女友人（26歲）從六合二路左轉中華三路往北方向行駛時，疑因兩人在車上談話分心，不慎自撞停放路旁一輛轎車與4輛機車。

事發造成楊男右手受傷，警消趕抵現場，救護員檢視楊男傷勢無礙，未送醫；警方對楊酒測，無酒駕行為。

另黃姓男子（24歲）今天凌晨零時許駕車行經新興區復興一路欲左轉七賢一路，未禮讓直行的劉姓男子（35歲）機車，擦撞機車後，劉噴飛在地，機車滑行波及另一輛停等紅燈的許姓女騎士的機車（23歲）。

劉男倒地，身上多處擦挫傷，所幸送醫院包紮，無大礙；許女則未受傷，機車受損。警方事後對黃、劉2人施以酒測，無酒駕行為。

警方初步研判，事故為黃男駕車未禮讓直行的劉男機車肇禍，詳細肇責待交通大隊釐清判定。

黃姓男子今天凌晨駕車行經高市復興一路欲左轉七賢一路，撞及直行的劉姓男子機車，劉噴飛在地受傷，機車波及停等紅燈的許姓女騎士的機車。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車行經高市復興一路欲左轉七賢一路，撞及直行的劉姓男子機車，劉噴飛在地受傷，機車波及停等紅燈的許姓女騎士的機車。記者石秀華／翻攝
高市楊姓男子昨天深夜和女友人在車中聊得太開心，致車子偏移，衝撞中華三路路旁1輛轎車、4輛機車，楊受輕傷。記者石秀華／翻攝
高市楊姓男子昨天深夜和女友人在車中聊得太開心，致車子偏移，衝撞中華三路路旁1輛轎車、4輛機車，楊受輕傷。記者石秀華／翻攝
高市楊姓男子昨天深夜和女友人在車中聊得太開心，致車子偏移，衝撞中華三路路旁1輛轎車、4輛機車，楊受輕傷。記者石秀華／翻攝
高市楊姓男子昨天深夜和女友人在車中聊得太開心，致車子偏移，衝撞中華三路路旁1輛轎車、4輛機車，楊受輕傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車行經高市復興一路欲左轉七賢一路，撞及直行的劉姓男子機車，劉噴飛在地受傷，機車波及停等紅燈的許姓女騎士的機車。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車行經高市復興一路欲左轉七賢一路，撞及直行的劉姓男子機車，劉噴飛在地受傷，機車波及停等紅燈的許姓女騎士的機車。記者石秀華／翻攝

高雄市 車禍 自撞

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