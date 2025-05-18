影／國中生騎單車逛逢甲夜市被撞壓車底 熱心民眾抬車解圍

台中市蕭姓國中生今晚8時許騎單車行經逢甲夜市時，遭陳姓男子駕駛的休旅車左轉時撞上，蕭一度被壓在車底下，附近逛街民眾看到，合力抬車解圍，幸好蕭生僅左腳被壓傷、身體擦挫傷送醫，暫無生命危險，警方正釐清雙方肇事責任。

經查，蕭姓少年（13歲）在今晚8時許騎YouBike單車，沿西屯區福星路，由弘孝路往文華路方向，直行過路口，當時陳姓男子（20歲）駕駛休旅車，沿福星路，由文華路往弘孝路方向行駛，欲左轉河南路往凱旋路方向。

雙方在路口時，陳車先停讓行人穿越道的行人先行通過，再起步向前行駛時，蕭騎YouBike通過路口，雙方發生碰撞，蕭姓少年一度被壓在車底下，幸好附近民眾發現後，合力抬車解圍，少年僅左腳壓傷、身體擦挫傷送醫，暫無生命危險。