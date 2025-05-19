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新聞眼／潛點、航道重疊 屏東後壁湖致命危機
屏東後壁湖3名潛水客前天浮出水面，遭高速駛過漁船的螺旋槳打中，2人重傷差點喪命，事後竟不見管理水域、漁船等權責機關提出積極、具體改善作為，無視潛水遊憩與漁業航道間長期「致命重疊」；在沒有一個單位願拿出態度保護遊客之前，切勿在後壁湖海上遊憩。
案發當下3名潛水客位在合法潛水點，但同時漁船也可「無害通過」、只是不能在此作業、停留，海域遊憩主管機關墾丁國家公園管理處稱，潛水客有浮出水面、打出浮力袋標示位置，肇事漁船是外地漁船，對後壁湖海域不熟悉，事前沒了解潛點位置，才會釀成事件的發生，不就足以凸顯人、船極可能衝突的險象環生場景。
1名恆春在地船長直言「經過後壁湖漁港時都要很小心」，很怕潛水客會突然出現在航道中；且漁船螺旋槳打到潛水客已非首次發生，2011年就曾有潛水客誤入航道，浮出水面時慘被膠筏螺旋槳擊中，不幸身亡。
這次事件，墾管處調查後歸咎外地漁船未注意船前情況，逕直高速朝潛水員位置行駛，將「加強宣導」，漁政主管機關漁業署則劍指墾管處應協調管理；既然潛水與漁業都能合法共存在此，無單位願談及如何有效防制船撞人、人躲開船，對重傷人命無感，只願「好官我自為之」？
夏季將來臨，墾丁水上活動是遊客造訪主力活動，這次事件敲響後壁湖海域長期存在的管理漏洞，相關單位應正視、不要再踢皮球，應跨部門整合相關權責，各司其職將航道與潛點的範圍做出明確標示，管理上也有效區隔，力阻憾事再度發生。
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