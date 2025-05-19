恆春後壁湖外來漁船螺旋槳重傷潛客 肇責待釐清

一艘從宜蘭烏石港出發漁船前天下午4點多行駛至屏東後壁湖海域，因未注意水面狀況，螺旋槳打到漂浮在水面的3名潛水員，造成2人重傷。圖／海巡提供 1艘從宜蘭烏石港出發的漁船前天傍晚行駛到屏東恆春後壁湖海域，螺旋槳高速撞擊漂浮水面的3名潛水客，釀2重傷。漁業署認為漁業與休閒活動水域有競合問題；墾丁國家公園管理處指出，事發地點是合法潛點，外來漁船對海域不熟悉，再加強宣導。

墾管處說，出事潛點是已公告定位潛點，漁船可無害通過，不能停留作業，初判外來漁船對後壁湖海域不熟悉，未事先了解潛點位置。

墾管處副處長陳俊山還原過程說，事發時3名潛水客浮上水面且有打浮力袋標示位置，正等待潛水船接駁，未料宜蘭CT-3漁船出後壁湖港後，未留意船前情況，逕直高速朝潛水員位置行駛造成憾事。

3名傷患中，2人是劉姓兄弟檔，傷勢嚴重，另名男子輕傷。肇事船長林姓男子稱來屏東捕魚，船上除了船長外還有6名外籍移工，否認撞到人，且稱他有海難救助，沒有肇事逃逸。

海巡表示，有關水域遊憩管理及肇責釐清，針對潛水的船艇所提供航儀資料、有無安全戒護措施（墾管處主管）、潛客是否在航道上潛水、漁船過失傷害等，完成初步調查後會函送屏東地檢署，協請墾管處、屏東縣府等單位釐清。

1名不具名船長透露，部分觀光船業者為求便利，會選在港嘴（漁港出海口）附近讓潛水客下水，活動範圍緊鄰航道，有時甚至與船隻航行路線重疊。他憂心說：「我們要開船回港時，不開過去要怎麼辦？潛水客出現在航道旁真的很危險！」

這名船長直言，漁民返港時人人膽戰心驚，深怕螺旋槳一旦觸及水下潛客，萬一「犁」到人，後果不堪設想；他呼籲盡速訂出明確規範，避免憾事發生。

恆春1名潛水教練說，潛水在上升過程中，一定要看上方沒有障礙物，或有沒有船隻經過，「眼睛一定要看上方」，上升過程中，都會打浮力袋，可以延伸很長，「讓船隻看到潛水人員，也是對潛水人員的保護」，另外也要記得聽聲音，水下、水上都可以聽得到船聲音。