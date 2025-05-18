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台中婦失控西屯爆衝連推兩童 今晚落網遭強制送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓女子昨在西屯區步行時，連續爆衝推擠2名女童，家長在臉書社團反映，警方今晚循線查獲張女，將她強制送醫，全案依傷害罪偵辦。

第六警分局西屯所在17日接獲民眾報案，指稱其讀國小女兒遭陌生女子衝撞受傷，警方獲報後立即組成專案小組積極偵辦，並調閱周邊監視器影像，鎖定張姓女子（35歲）涉案。

經了解，張女精神狀況不穩，曾有就醫紀錄，昨天案發前從醫療院所離開後，即與報案人母女相遇，因不明原因衝撞女童後逃逸，隨後又於附近超商外再次衝撞另名女童。

警方比對影像畫面、確認身分後，今晚8時許，會同張女父親將她查緝到案，張女到派出所後情緒不穩，有自傷及攻擊傾向，警方基於保護其人身安全及防範危害發生，依法通報119強制送醫，將待其出院後依法送辦嚴懲。

第六警分局重申，對於任何危害民眾安全之案件，秉持「主動、積極、不寬貸」原則迅速偵辦，全力查緝涉案人員，以維護社區治安與市民安全。

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台中市張姓女子昨天在西屯區連續推薦2名女童，警方今晚將她強制送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子昨天在西屯區連續推薦2名女童，警方今晚將她強制送醫。記者陳宏睿／翻攝

女童 小女兒 監視器

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