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午後豪雨！三峽女騎士疑遭落石擊中 送醫無大礙

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

今天下午全台多處豪大雨，新北市三峽區台七乙線邊坡，疑似因大雨沖刷造成土石鬆動，掉落的碎石恰好砸中一名路過的張姓機車女騎士安全帽，造成張女連人帶車滑倒在地，所幸有驚無險，送醫後僅多處擦傷並無大礙。

據了解，家住三峽金圳里的29歲張女，晚間騎機車外出，當行經台七乙線3.9公里處時，突然遭到一旁滑落石塊擊中，讓張女當場摔倒在地，驚嚇不已。路過民眾上前關心張女傷勢，但驚魂未定的張女，表示自己完全不清楚發生何事。

警消到場後，將張女三峽恩主公醫院治療觀察，張女則回想，應是遭豪雨落石砸中安全帽。轄區三峽警分局獲報，立刻派遣吉埔派出所員警到場警戒，提醒往來用路人注意，員警也立即將道路上碎石清理乾淨，避免再度影響後續路過民眾行車安全。

新北市三峽區台七乙線邊坡，今天疑似因大雨沖刷造成土石鬆動，掉落的碎石恰好砸中一名路過的張姓機車女騎士安全帽，造成張女連人帶車滑倒在地，所幸送醫後並無大礙。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區台七乙線邊坡，今天疑似因大雨沖刷造成土石鬆動，掉落的碎石恰好砸中一名路過的張姓機車女騎士安全帽，造成張女連人帶車滑倒在地，所幸送醫後並無大礙。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區台七乙線邊坡，今天疑似因大雨沖刷造成土石鬆動，掉落的碎石恰好砸中一名路過的張姓機車女騎士安全帽，造成張女連人帶車滑倒在地，所幸送醫後並無大礙。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區台七乙線邊坡，今天疑似因大雨沖刷造成土石鬆動，掉落的碎石恰好砸中一名路過的張姓機車女騎士安全帽，造成張女連人帶車滑倒在地，所幸送醫後並無大礙。記者蔣永佑／翻攝

安全帽 落石

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