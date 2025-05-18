午後豪雨！三峽女騎士疑遭落石擊中 送醫無大礙

今天下午全台多處豪大雨，新北市三峽區台七乙線邊坡，疑似因大雨沖刷造成土石鬆動，掉落的碎石恰好砸中一名路過的張姓機車女騎士安全帽，造成張女連人帶車滑倒在地，所幸有驚無險，送醫後僅多處擦傷並無大礙。

據了解，家住三峽金圳里的29歲張女，晚間騎機車外出，當行經台七乙線3.9公里處時，突然遭到一旁滑落石塊擊中，讓張女當場摔倒在地，驚嚇不已。路過民眾上前關心張女傷勢，但驚魂未定的張女，表示自己完全不清楚發生何事。