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桃園平鎮破喪屍煙毒分裝廠 抓不法營建廢棄物守護地方

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局平鎮分局執行雷霆除暴專案，近日偵破依托咪酯「喪屍煙彈毒品分裝廠，逮捕俞男等6嫌到案，更在平鎮一處工程行查獲堆置營建廢棄物，帶回張姓負責人偵辦，平鎮警方今天表示，近來相繼查獲詐欺車手10人、偵破毒品案15案17人及淨土專案亂置廢棄物2件 3人，守護治安。

平鎮警方指出，為打擊不法，警方持續執行雷霆除暴行動，日前獲報新屋區一處民宅被利用生產「喪屍煙彈（依託咪酯）」毒品分裝廠，警方見事機成熟一舉逮捕俞男等犯嫌6人，查扣一批彩虹菸毒品依法究辦，另為遏止廢棄物偷倒，警方執行淨土專案，在平鎮一處工程行查獲亂置大批營建廢棄物，逮捕張男依廢物清理法罪嫌偵辦。

平鎮分局長徐坤隆表示，該分局執行雷霆除暴專案2周來，偵破喪屍煙彈分裝廠等毒品案15件17人，查獲詐欺車手5件10人、竊盜案4件 5人、妨害風化3件7人、兒少性剝削案2件2人，帶回通緝犯21人，有效淨化轄區治安。

桃園最近發現多起營建、裝修廢棄物違法亂倒事件，平鎮警方也同步展開淨土專案偵辦，遏止營建廢棄物亂丟亂倒，徐坤隆表示，近日連續查獲轄區包括棄置營建廢棄物違反廢棄物清理法2件3人、還有一起土地違反區域計畫法1件2人，告發土方砂石車違規23件，守護地方環境。

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平鎮警方臨檢轄區酒店KTV等特定場所執行雷霆除暴專案行動，偵破喪屍煙彈分裝廠等毒品、詐欺車手等案守護治安。圖／警方提供
平鎮警方臨檢轄區酒店KTV等特定場所執行雷霆除暴專案行動，偵破喪屍煙彈分裝廠等毒品、詐欺車手等案守護治安。圖／警方提供
平鎮警方執行雷霆除暴專案行動，偵破喪屍煙彈分裝廠毒品案抓6人總計查獲毒品案15件 17人送辦。圖／警方提供
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平鎮警方執行淨土專案，查獲平鎮2處違法堆置營建廢棄物帶回3人依違反廢清法究辦，守護環境。圖／警方提供
平鎮警方執行淨土專案，查獲平鎮2處違法堆置營建廢棄物帶回3人依違反廢清法究辦，守護環境。圖／警方提供

喪屍煙彈 廢棄物 毒品

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