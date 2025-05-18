新北私立幼兒園驚爆虐童 恐怖女師巴4歲童頭還拉撞牆

新北市某私立幼兒園發生虐童事件。4歲男童12日向家長反應遭老師捏耳、推頭導致左耳紅腫。家長前往幼兒園查看監視器赫見施姓女老師竟對男童巴頭還拉去撞牆，女老師事後下跪道歉，家長憤而報警，校方坦承不當管教，新北教育局已介入調查。

據了解，遭虐4歲男童5月初才轉學至永和區1間私立幼兒園，12日放學回家後向家長反應遭老師捏耳、推頭，家長發現男童左耳有紅腫情形，隔天（13日）前往幼兒園向園方詢問狀況，並要求看監視器，校方僅給看部分片段，觀看2、3分鐘後隨即以要處理小朋友放學為由打斷家長查看，家長要求再度查看，校方以內規不允許推託。

當晚幼兒園主任致電家長，坦承確實有發現不當行為，家長14日再度前往幼兒園看監視器，驚見施姓女老師有多次施暴動作，不但對男童巴頭，還強拉男童去撞牆，施姓女老師此時下跪道歉，家長15日憤而前往永和分局提告。校方事後發布聲明坦承不當管教，並稱該名施姓女老師已請辭。

新北市政府教育局指出，15日接獲民眾反映某私立幼兒園疑似不當對待幼生案件，立即派員到園稽查。校方表示家長於14日已前往幼兒園反映幼生有左耳紅腫受傷情形，校方已完成校安及社政通報，該教保員已自請離職。

教育局已依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定啟動調查，儘速釐清陳情人所提疑似不當對待情形，倘後續調查及認定結果不當管教行為屬實，將嚴懲行為人最重60萬，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。