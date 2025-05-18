高雄行人過馬路遭轎車撞飛 頭受創無呼吸心跳送醫不治

李姓男子今天下午3時許駕車行經高市五甲三路巷口，適康姓男子步行過馬路，李男當場將康男撞飛，康頭部撞及擋風玻璃嚴重受創，當場無呼吸心跳，救護車到院前已死亡；據悉，李辯稱，因被Ａ柱擋住視線沒看到人，肇責待警方釐清。

鳳山警分局調查，李姓男子（57歲）駕駛Honda休旅車今天下午3時許，沿五甲三路由西向東直行時，家住附近的康姓男子（68歲）從五甲三路103巷徒步外出，欲走到對街時，當場遭李男撞飛。

康男當場頭部撞及李男車子的擋風玻璃後重摔在地，當場無呼吸心跳，警消獲報趕抵，救護員發現康男頭破血流，已無呼吸心跳，雖將他送醫搶救，但到院前已不幸死亡。

李男當下未受傷，轎車擋風玻璃碎裂，經警方酒測，無酒駕行為；據了解，李男在鋼鐵公司上班，聲稱事發當下，因A柱擋住，沒看到康男；警詢後，依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。