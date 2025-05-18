快訊

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

雨神狂轟！遊客爬上基隆嶼高點賞美景 2人竟遇雷擊受傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆嶼今天下午因對流雲系旺盛，下大雨並打雷，登島爬上高點燈塔附近的43歲男子，在雷擊時因感電左手灼傷，並因跌倒造成右手脫臼，67歲婦人則是覺得腿部發麻，身體不適。兩人都能步行下山，再搭船載回碧砂漁港送醫。

基市府產業發展處長蔡馥嚀說，中央氣象署今天下午發布大雨特報，因為對流雲系旺盛，基隆嶼的雨勢來得太快，也有閃電喔。爬上到基隆燈塔的遊客未被直接遭受雷擊，但因感電及跌倒受傷。

雷擊事件意外發生後，導覽員確認兩名受傷遊客都意識清楚，休息後表示仍可行走下山，再由晉龍號載回碧砂漁港安檢站，由消防局救護車送醫。

蔡馥嚀表示，基隆嶼之前沒有發生過雷擊事件，未來會針對遊客登島，遇到對流雲系旺盛等情況，會請船家呼籲遊客盡量下山，不要在高處，以免再發生意外。

基隆嶼今天下午有兩名遊客，爬到高點燈塔附近時，因為雷擊受傷，兩人都仍能步行下山，再搭船載回碧砂漁港送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆嶼今天下午有兩名遊客，爬到高點燈塔附近時，因為雷擊受傷，兩人都仍能步行下山，再搭船載回碧砂漁港送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆嶼今天下午有兩名遊客，爬到高點燈塔附近時，因為雷擊受傷，兩人都仍能步行下山，再搭船載回碧砂漁港送醫。圖／基市府提供
基隆嶼今天下午有兩名遊客，爬到高點燈塔附近時，因為雷擊受傷，兩人都仍能步行下山，再搭船載回碧砂漁港送醫。圖／基市府提供
基隆嶼今天下午有兩名遊客，爬到高點燈塔附近時，因為雷擊受傷，兩人都仍能步行下山，再搭船載回碧砂漁港送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆嶼今天下午有兩名遊客，爬到高點燈塔附近時，因為雷擊受傷，兩人都仍能步行下山，再搭船載回碧砂漁港送醫。記者邱瑞杰／翻攝

基隆嶼 燈塔 碧砂漁港

延伸閱讀

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

雷雨狂炸！松山機場15:13起暫停地面作業 部分航班恐延誤

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

北北基宜桃5縣市大雷雨下到2時45分 防雷擊、強陣風、冰雹

相關新聞

花蓮廂型車突撞入早午餐店13人傷 警：駕駛疑精神不濟

花蓮市富吉路一家早午餐店今天上午10時許突然發生意外，47歲蘇姓男子駕駛一輛廂型車疑似精神不濟而暴衝闖紅燈，直接衝入店內...

永和私幼教保員拎男童撞牆巴頭 家長心碎喊公開畫面

新北永和區某私校附幼日前發生一起不當管教事件，一名男童遭施姓教保員捏耳、巴頭，男童家長查看監視器發現，教保員竟拎男童去撞...

山友登嘉義縣聖觀音峰失聯 嘉縣搜救隊發現俯臥死亡、吊掛大體下山

台中市6旬李姓老翁向家人表示前往嘉義縣梅山鄉聖觀音峰登山，預計16日下山，但卻失聯，家屬報案協尋，今天上午搜救隊員於山區...

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝

中央氣象署今天下午針對花蓮縣秀林鄉發布雷雨即時訊息，受大雨影響，台鐵傳出K51+245土石淹過橋面，和仁至崇德間列車停駛...

雨神狂轟！遊客爬上基隆嶼高點賞美景 2人竟遇雷擊受傷

基隆嶼今天下午因對流雲系旺盛，下大雨並打雷，登島爬上高點燈塔附近的43歲男子，在雷擊時因感電左手灼傷，並因跌倒造成右手脫...

龜山取締噪音車 他改管跑給警察追…連吞罰單最高罰3萬

為維護市民生活安寧與交通安全，桃園市警察局龜山分局周五、六聯合環保局，針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。