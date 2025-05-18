雨神狂轟！遊客爬上基隆嶼高點賞美景 2人竟遇雷擊受傷

基隆嶼今天下午因對流雲系旺盛，下大雨並打雷，登島爬上高點燈塔附近的43歲男子，在雷擊時因感電左手灼傷，並因跌倒造成右手脫臼，67歲婦人則是覺得腿部發麻，身體不適。兩人都能步行下山，再搭船載回碧砂漁港送醫。

基市府產業發展處長蔡馥嚀說，中央氣象署今天下午發布大雨特報，因為對流雲系旺盛，基隆嶼的雨勢來得太快，也有閃電喔。爬上到基隆燈塔的遊客未被直接遭受雷擊，但因感電及跌倒受傷。

雷擊事件意外發生後，導覽員確認兩名受傷遊客都意識清楚，休息後表示仍可行走下山，再由晉龍號載回碧砂漁港安檢站，由消防局救護車送醫。

蔡馥嚀表示，基隆嶼之前沒有發生過雷擊事件，未來會針對遊客登島，遇到對流雲系旺盛等情況，會請船家呼籲遊客盡量下山，不要在高處，以免再發生意外。