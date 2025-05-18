快訊

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

龜山取締噪音車 他改管跑給警察追…連吞罰單最高罰3萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為維護市民生活安寧與交通安全，桃園市警察局龜山分局周五、六聯合環保局，針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，當場開罰並限期改善，另取締42件超速違規，嚇阻違規行為。

警方指出，這次勤務規劃於萬壽路及忠義路，結合環保局執行改裝噪音車輛聯合稽查取締，並於長壽路、自強南路及大同路等熱點路段機動攔查。2天共稽查40輛汽機車，15輛因噪音過大不合格，環保局當場依噪音管制法開罰並要求限期改善。

其中一名騎士見到機動攔查點，為了躲避改管裁罰加速逃逸，警方見狀立刻鳴笛尾隨喝令騎士停車，騎士遭攔下後除了當場依噪音管制法開單，不服稽查取締部分再依道路交通管理處理條例第60條開罰，可處新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月；汽車駕駛人於5年內違反規定2次以上者，處新台幣3萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。

針對改裝噪音車常伴隨的超速問題，警方同步於萬壽路及忠義路部署警力，執行嚴重超速拍照取締，共取締12件嚴重超速及30件一般超速違規，透過高強度執法，成功壓制改裝噪音車輛的囂張氣焰，有效維護交通秩序與社區安寧。

龜山分局分局長張鶴瓊表示，改裝噪音車輛不僅擾民，更因非法改裝影響行車安全，危害公眾，警方將持續聯合環保局加強稽查，嚴格取締違規車輛，絕不手軟，同時也呼籲民眾切勿擅自改裝車輛零組件，共同守護安全與寧靜的生活環境。

桃園市龜山分局周五、六與環保局針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，當場開罰並限期改善。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山分局周五、六與環保局針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，當場開罰並限期改善。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山分局周五、六與環保局針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，當場開罰並限期改善。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山分局周五、六與環保局針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，當場開罰並限期改善。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山分局周五、六與環保局針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，當場開罰並限期改善。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山分局周五、六與環保局針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，當場開罰並限期改善。記者周嘉茹／翻攝

噪音 環保局 開罰

延伸閱讀

龜山警攜手環保局加強取締改裝車 15車噪音超標挨罰

世壯運射擊賽事公西靶場舉行 龜山警攜手警犬隊執行場館安全檢查

世壯運／桃園龜山公西靶場射擊競賽 警犬帥氣檢查場館

雲林最吵路段前三名出爐 今年一至四月開出150張罰單

相關新聞

花蓮廂型車突撞入早午餐店13人傷 警：駕駛疑精神不濟

花蓮市富吉路一家早午餐店今天上午10時許突然發生意外，47歲蘇姓男子駕駛一輛廂型車疑似精神不濟而暴衝闖紅燈，直接衝入店內...

永和私幼教保員拎男童撞牆巴頭 家長心碎喊公開畫面

新北永和區某私校附幼日前發生一起不當管教事件，一名男童遭施姓教保員捏耳、巴頭，男童家長查看監視器發現，教保員竟拎男童去撞...

山友登嘉義縣聖觀音峰失聯 嘉縣搜救隊發現俯臥死亡、吊掛大體下山

台中市6旬李姓老翁向家人表示前往嘉義縣梅山鄉聖觀音峰登山，預計16日下山，但卻失聯，家屬報案協尋，今天上午搜救隊員於山區...

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝

中央氣象署今天下午針對花蓮縣秀林鄉發布雷雨即時訊息，受大雨影響，台鐵傳出K51+245土石淹過橋面，和仁至崇德間列車停駛...

雨神狂轟！遊客爬上基隆嶼高點賞美景 2人竟遇雷擊受傷

基隆嶼今天下午因對流雲系旺盛，下大雨並打雷，登島爬上高點燈塔附近的43歲男子，在雷擊時因感電左手灼傷，並因跌倒造成右手脫...

龜山取締噪音車 他改管跑給警察追…連吞罰單最高罰3萬

為維護市民生活安寧與交通安全，桃園市警察局龜山分局周五、六聯合環保局，針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。