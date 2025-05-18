龜山取締噪音車 他改管跑給警察追…連吞罰單最高罰3萬

為維護市民生活安寧與交通安全，桃園市警察局龜山分局周五、六聯合環保局，針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，當場開罰並限期改善，另取締42件超速違規，嚇阻違規行為。

警方指出，這次勤務規劃於萬壽路及忠義路，結合環保局執行改裝噪音車輛聯合稽查取締，並於長壽路、自強南路及大同路等熱點路段機動攔查。2天共稽查40輛汽機車，15輛因噪音過大不合格，環保局當場依噪音管制法開罰並要求限期改善。

其中一名騎士見到機動攔查點，為了躲避改管裁罰加速逃逸，警方見狀立刻鳴笛尾隨喝令騎士停車，騎士遭攔下後除了當場依噪音管制法開單，不服稽查取締部分再依道路交通管理處理條例第60條開罰，可處新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月；汽車駕駛人於5年內違反規定2次以上者，處新台幣3萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。

針對改裝噪音車常伴隨的超速問題，警方同步於萬壽路及忠義路部署警力，執行嚴重超速拍照取締，共取締12件嚴重超速及30件一般超速違規，透過高強度執法，成功壓制改裝噪音車輛的囂張氣焰，有效維護交通秩序與社區安寧。

龜山分局分局長張鶴瓊表示，改裝噪音車輛不僅擾民，更因非法改裝影響行車安全，危害公眾，警方將持續聯合環保局加強稽查，嚴格取締違規車輛，絕不手軟，同時也呼籲民眾切勿擅自改裝車輛零組件，共同守護安全與寧靜的生活環境。