影／缺錢男惡作劇 拿台中公園停車場滅火器亂噴落網

台中市吳姓男子近日因缺錢花用，心情不佳，三度在台中公園地下停車場拿著滅火器亂噴，警方調閱周邊監視器後，鎖定吳男涉案，昨天將人緝捕到案，全案警詢後依竊盜、毀損、公共危險等罪送辦。

台中公園地下停車場在本月3日、12日、13日，分別在B、C梯一樓出入口處，遭人持滅火器惡意噴灑，第二警分局獲報後，成立專案小組追緝，鎖定吳姓男子（37歲）涉案，經積極訪查、調閱監視器追查吳男行蹤，昨晚9時許在北區雙十路二段21巷口，將吳查獲到案。

經查，吳男因缺錢花用心情不佳，想要惡作劇解悶，才擅自拿取停車場防災滅火器往樓梯間噴灑，造成大量消防粉塵紛飛。

警方認為吳的行為已經嚴重危害公共場所消防安全機制，不容寬貸，對於吳男擅自取用防災備用消防滅火器，已涉嫌竊盜罪，將滅火器噴灑殆盡不堪使用，涉犯毀損罪，造成大量粉塵紛飛擴散危及他人健康，更涉嫌公共危險罪，依法送辦。

第二警分局加強停車場各出入口巡邏勤務，避免類似事件再次發生。

第二警分局長鍾承志呼籲，民眾切勿濫用公共設施，以免危害公共安全並觸法，市民如有任何異常發現，請立即通報警方，共同維護社會秩序與公共安全。