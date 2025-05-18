桃警雷霆除暴！通緝男藏毒謊報身分 被警識破壓制逮捕
桃園警方落實執行雷霆除暴勤務，昨晚桃園警分局中路派出所員警於復興路盤檢一輛違停小客車，車內3人見狀立刻想跑，員警呼叫警力支援，結果一查31歲曾姓駕駛涉犯妨害秩序被通緝，他一度謊報弟弟身分，辯稱是高中照片所以長不一樣，員警隨後在車上發現棍棒及毒品K他命，將3人依法送辦。
桃園警分局落實執行雷霆除暴勤務，昨結合保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時於周邊路口設置攔檢點；共出動98名警力優勢部署，對轄內7處易生危害處所進行臨檢，另規劃轄區周邊重要道路及街道共10處路檢點，共查獲通緝8件5人、毒品5件5人、詐欺5件5人、一般刑案1件1人。
中路派出所警員晚間9時30分於復興路盤檢一輛違停小客車，車內3名男子神色慌張，員警盤查時刻意離去，員警立即呼叫警力支援。員警比對駕駛31歲曾姓男子發現與資料照片有異，他辯稱因為資料照片是高中時代所以不太一樣，期間乘客26歲曾男及22歲簡男往外走，想要趁隙離開被員警攔下，員警直覺有異，請3人配合檢查。
對此員警詢問3人因何事來現場、有無攜帶棍棒等武器或其他違禁物品，3人異口同聲說是來修手機，沒有攜帶棍棒，員警透過手電筒照射，卻發現車輛前方乘客座的腳踏墊上有一瓶毒品愷他命，且座位旁就放著棍棒，立即將3人壓制，後經查詢駕駛曾男因涉嫌妨礙秩序罪遭通緝，向員警偽稱自己弟弟身分遭識破，員警立即依法將其逮捕解送歸案，另毒品K他命則函請相關單位裁處。
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