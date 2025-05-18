快訊

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

桃警雷霆除暴！通緝男藏毒謊報身分 被警識破壓制逮捕

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園警方落實執行雷霆除暴勤務，昨晚桃園警分局中路派出所員警於復興路盤檢一輛違停小客車，車內3人見狀立刻想跑，員警呼叫警力支援，結果一查31歲曾姓駕駛涉犯妨害秩序被通緝，他一度謊報弟弟身分，辯稱是高中照片所以長不一樣，員警隨後在車上發現棍棒及毒品K他命，將3人依法送辦。

桃園警分局落實執行雷霆除暴勤務，昨結合保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時於周邊路口設置攔檢點；共出動98名警力優勢部署，對轄內7處易生危害處所進行臨檢，另規劃轄區周邊重要道路及街道共10處路檢點，共查獲通緝8件5人、毒品5件5人、詐欺5件5人、一般刑案1件1人。

中路派出所警員晚間9時30分於復興路盤檢一輛違停小客車，車內3名男子神色慌張，員警盤查時刻意離去，員警立即呼叫警力支援。員警比對駕駛31歲曾姓男子發現與資料照片有異，他辯稱因為資料照片是高中時代所以不太一樣，期間乘客26歲曾男及22歲簡男往外走，想要趁隙離開被員警攔下，員警直覺有異，請3人配合檢查。

對此員警詢問3人因何事來現場、有無攜帶棍棒等武器或其他違禁物品，3人異口同聲說是來修手機，沒有攜帶棍棒，員警透過手電筒照射，卻發現車輛前方乘客座的腳踏墊上有一瓶毒品愷他命，且座位旁就放著棍棒，立即將3人壓制，後經查詢駕駛曾男因涉嫌妨礙秩序罪遭通緝，向員警偽稱自己弟弟身分遭識破，員警立即依法將其逮捕解送歸案，另毒品K他命則函請相關單位裁處。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園警分局中路派出所員警昨晚於復興路盤檢一輛違停小客車，31歲曾姓駕駛涉犯妨害秩序被通緝，他一度謊報弟弟身分被識破，員警在車上發現棍棒及毒品K他命，3人依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局中路派出所員警昨晚於復興路盤檢一輛違停小客車，31歲曾姓駕駛涉犯妨害秩序被通緝，他一度謊報弟弟身分被識破，員警在車上發現棍棒及毒品K他命，3人依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局中路派出所員警昨晚於復興路盤檢一輛違停小客車，31歲曾姓駕駛涉犯妨害秩序被通緝，他一度謊報弟弟身分被識破，員警在車上發現棍棒及毒品K他命，3人依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局中路派出所員警昨晚於復興路盤檢一輛違停小客車，31歲曾姓駕駛涉犯妨害秩序被通緝，他一度謊報弟弟身分被識破，員警在車上發現棍棒及毒品K他命，3人依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局落實執行雷霆除暴勤務，昨出動98名警力優勢部署，對轄內7處易生危害處所進行臨檢，另規劃轄區周邊重要道路及街道共10處路檢點。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局落實執行雷霆除暴勤務，昨出動98名警力優勢部署，對轄內7處易生危害處所進行臨檢，另規劃轄區周邊重要道路及街道共10處路檢點。記者周嘉茹／翻攝

毒品 警察 通緝

延伸閱讀

桃警出動近百名警力擴大臨檢 通緝犯藏毒因違停被盯上

平警雷霆除暴專案不停歇 展現嚴正執法決心

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

NBA／約柯奇MVP級演出金塊仍輸雷霆 穆雷：他不該被詆毀

相關新聞

花蓮廂型車突撞入早午餐店13人傷 警：駕駛疑精神不濟

花蓮市富吉路一家早午餐店今天上午10時許突然發生意外，47歲蘇姓男子駕駛一輛廂型車疑似精神不濟而暴衝闖紅燈，直接衝入店內...

永和私幼教保員拎男童撞牆巴頭 家長心碎喊公開畫面

新北永和區某私校附幼日前發生一起不當管教事件，一名男童遭施姓教保員捏耳、巴頭，男童家長查看監視器發現，教保員竟拎男童去撞...

山友登嘉義縣聖觀音峰失聯 嘉縣搜救隊發現俯臥死亡、吊掛大體下山

台中市6旬李姓老翁向家人表示前往嘉義縣梅山鄉聖觀音峰登山，預計16日下山，但卻失聯，家屬報案協尋，今天上午搜救隊員於山區...

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝

中央氣象署今天下午針對花蓮縣秀林鄉發布雷雨即時訊息，受大雨影響，台鐵傳出K51+245土石淹過橋面，和仁至崇德間列車停駛...

雨神狂轟！遊客爬上基隆嶼高點賞美景 2人竟遇雷擊受傷

基隆嶼今天下午因對流雲系旺盛，下大雨並打雷，登島爬上高點燈塔附近的43歲男子，在雷擊時因感電左手灼傷，並因跌倒造成右手脫...

龜山取締噪音車 他改管跑給警察追…連吞罰單最高罰3萬

為維護市民生活安寧與交通安全，桃園市警察局龜山分局周五、六聯合環保局，針對改裝噪音車輛展開強力稽查，共稽查40輛汽機車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。