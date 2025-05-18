山友登嘉義縣聖觀音峰失聯 嘉縣搜救隊發現俯臥死亡、吊掛大體下山

台中市6旬李姓老翁向家人表示前往嘉義縣梅山鄉聖觀音峰登山，預計16日下山，但卻失聯，家屬報案協尋，今天上午搜救隊員於山區草叢中發現李翁，但已明顯死亡，在空勤總隊支援協助下，下午以吊掛方式協助大體下山。事故及死亡原因警方持續調查中。

嘉義縣消防局於昨天上午10點多許接獲縣警局轉報，台中李姓民眾報案年約62歲父親於5月14日出門要前往梅山鄉聖觀音峰登山，預計16日返家，但至今仍無消息。消防局立即派遣梅山、三和、奮起湖及雙福分隊前往，並聯絡梅山及豐山義消會同縣警局、林業署嘉義分署協助搜尋。

搜救隊伍昨天第一梯次出勤15人次搜救，未能發現。今天日清晨6點再集結勤教，出動14人次，於上午10點14分發現有名登山客俯臥於草叢中，搜救人員披荊斬棘接觸後，確認為失聯李姓登山客，身體有些許擦傷，但已明顯死亡，請求空勤總隊支援，於下午1點15分順利吊掛，後續交由轄區員警處理。

搜救隊發現大體與其手機是在不同座標點，推測是在行進間意外墜落，但仍要警方調查相關事證，以確定事故及死亡原因。

嘉義縣消防局呼籲民眾，爬山除了注意身體狀況外，務必留意氣象資訊及路況等資訊，以維自身安全。