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花蓮廂型車突撞入早午餐店13人傷 警：駕駛疑精神不濟
花蓮市富吉路一家早午餐店今天上午10時許突然發生意外，47歲蘇姓男子駕駛一輛廂型車疑似精神不濟而暴衝闖紅燈，直接衝入店內，造成9名客人、3名員工及車輛駕駛受傷，幸均無生命危險，共有13人受傷，其中2名傷者疑有骨折送醫，車禍發生原因由警方進一步調查與釐清。
蘇姓男子今天駕駛廂型車，沿著花蓮市富強路南往北方向行駛，疑似闖紅燈衝撞進富吉路上早午餐店，周日有許多民眾在店內吃早餐，其中有多位年輕的男女，還有家長帶孩子在店內用餐。
意外發生時，黑色廂型車先衝撞停放在門口3輛機車，又撞毀店內落地窗玻璃，緊接著撞上店內桌椅，造成玻璃碎片散落滿地，造成包括蘇姓男子在內共13人擦撞傷，早午餐店的桌椅與餐具碎裂一片狼藉。
警消接獲民眾報案後，出動多輛消防車及救護車到場救援，分別將擦撞傷及玻璃割傷民眾，送往花蓮慈濟醫院及花蓮醫院就醫，所幸都沒有生命危險。警方在現場為蘇姓駕駛實施酒測，其酒測值為0，沒有酒後駕車，並持有合格駕照。
警方立即調閱花蓮市富吉路口的監視器，及其他行經車輛行車紀錄器外，釐清車禍發生原因。
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