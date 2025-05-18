影／台中婦西屯斑馬線突爆衝 推倒女童落跑警追查

台中市一名婦人昨天行經西屯區行人穿越道時，突然往前奔跑，推倒前方正在過斑馬線的國小女童，造成女童腿部受傷，女童家長在臉書社團發布相關影片，提醒市民留意，第六警分局表示，目前正在調閱監視器，釐清是否違反社會秩序維護法。

台中市有市民在臉書社團「西屯區大小事」反映，昨天上午8時許，她與讀國小女兒行經西屯區上仁街與上安路時，後方有一名婦人突然爆衝，在斑馬線上推倒她女兒，該名婦人身穿紅衣年約40至50歲。

該名市民說，案發時她有看婦人一眼，女兒爬起來後，急忙先帶女兒到路口，該名婦人則是走馬路到一半後又往回走，已經向警局備案，也提醒其他市民多留意，該名婦人有蓄意傷害幼童的行為。