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六旬翁登合歡北峰跌斷手 9人搜救隊馳援急找人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山是熱門景點，吸引民眾遊憩踏青。昨卻傳出，一名65歲男山友在合歡北峰失足摔傷，左手疑似骨折，對外求援；當地警消會同太管處、神鷹搜救隊馳援將其救下山。消防人員呼籲，登山健行務必衡量體力，留心地形，避免意外發生。

南投縣消防局指出，昨天下午1時55分獲報，一名65歲男山友在合歡北峰1.1公里處失足跌倒，而其意識雖清楚，但左手疑似骨折，疼痛且無法施力，不敢逞強下山，因此求援；經確認其座標位置後，立刻調派人力，並通報相關單位協助。

該局調遣當地警消整裝攜帶SKED及救護裝備，並出動救護車及勤務車，同時通知太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊太魯閣分隊及神鷹搜救隊協同出勤，組成9人搜救隊從地面挺進，循合歡北峰路線搜索，盼盡快尋找到受傷民眾。

搜救人員表示，昨下午近3時抵達登山口後就快腿挺進，隨後在下午3時55分成功接觸受傷民眾，經檢傷評估，確認其傷勢為左手骨折，給予包紮固定後，合力將其攙扶下山，而民眾抵達登山口後表示可自行就醫，任務圓滿結束。

消防局則呼籲，合歡北峰雖是入門百岳之一，但部分山徑崎嶇，且有拉繩路段，難度稍高，而民眾登山健行前，務必應注意天氣變化，並衡量自身體能狀況，做好充足準備上山；登山走路時，留心注意四周腳下地形地物，避免跌倒意外發生。

65歲男山友昨合歡北峰失足摔傷，左手疑似骨折，對外求援；警消會同太管處、神鷹搜救隊等9人馳援將他救下山。圖／南投縣消防局提供
65歲男山友昨合歡北峰失足摔傷，左手疑似骨折，對外求援；警消會同太管處、神鷹搜救隊等9人馳援將他救下山。圖／南投縣消防局提供
65歲男山友昨合歡北峰失足摔傷，左手疑似骨折，對外求援；警消會同太管處、神鷹搜救隊等9人馳援將他救下山。圖／南投縣消防局提供
65歲男山友昨合歡北峰失足摔傷，左手疑似骨折，對外求援；警消會同太管處、神鷹搜救隊等9人馳援將他救下山。圖／南投縣消防局提供
65歲男山友昨合歡北峰失足摔傷，左手疑似骨折，對外求援；警消會同太管處、神鷹搜救隊等9人馳援將他救下山。圖／南投縣消防局提供
65歲男山友昨合歡北峰失足摔傷，左手疑似骨折，對外求援；警消會同太管處、神鷹搜救隊等9人馳援將他救下山。圖／南投縣消防局提供

太魯閣國家公園 山友 骨折

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