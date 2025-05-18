永和私幼教保員拎男童撞牆巴頭 家長心碎喊公開畫面

新北永和區某私校附幼日前發生一起不當管教事件，一名男童遭施姓教保員捏耳、巴頭，男童家長查看監視器發現，教保員竟拎男童去撞牆，且疑似不只一位孩子受害。家長投訴，園方16日召開說明會、坦承不當管教並解雇教保員，卻又帶風向影射他們是恐龍家長，令他們大為光火，要求園方公開所有施暴片段。

男童家長投訴，孩子5月初才剛轉校至該幼兒園，12日放學回來卻說被教保員捏耳、推頭，當下發現左耳紅腫，隔日家長前往幼兒園要求看監視器，園方一度以內規不允許推託，後來幼兒園主任致電坦承發現有一處不當行為，稱是教保員為趕孩子放學，幫忙穿外套時「有輕輕擺動小朋友頭部」。

家長14日再度赴幼兒園要求查看監視器畫面，才發現施姓教保員多次施暴，包含打手、摔書本、罰站、拎去撞牆等，甚至還有一名女童也遭教保員用書本打手，孩子這幾日在家都會哭鬧、不願上學。家長指出，施姓教保員原先還辯解，後面才下跪連稱「對不起、做錯了」，連主任也致歉。

園方16日發布聲明，承認不當管教事實，並表示施姓教保員已請辭，還歡迎家長們赴學校觀看監視器，並召開線上家長說明會，卻沒通知陳姓男童家長。家長質疑，園方明明坦承有不當管教，卻疑似透過親友團帶風向影射他們是恐龍家長，指其他家長都力挺該教保員、希望留任，擔心園方以此理由讓教保員回任。

園方聲明，調閱監視錄影資料後，確認該教保員有大力拉扯、擲簿本及午睡罰坐等不當管教行為，也依規定通報教育局、社會局，同時教保員也向家長致歉，並主動提出辭呈獲准，園方將強化教育訓練、巡堂及溝通機制，防範類似事件再次發生，歡迎家長蒞園觀察幼兒學習情形。