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水電工在宗教講堂修電器 疑未關閉總電源 短路爆炸灼傷
林姓水電工今午前往基隆市獅球嶺一處宗教據點修繕電氣設備時，疑操作不慎造成短路，變電箱爆炸時，林男多處灼傷。消防人員獲報到場，將他送醫治療後脫險。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今午12時許接獲報案，獅球嶺電箱爆炸有人受傷。消防人員到場時，看到68歲林姓男子臉部有燻黑，身體多處灼傷，將他送往醫院治療。醫護人員初步檢傷，全身有9%的1級燒燙傷，無生命危險。
台電基隆區營業處事後也派員前往現場，了解意外狀況。檢視發現講堂旁的變電箱有毀損情形，其中一個遮斷器兩條電線燒毀，箱內也被燻黑。
台電初步研判，這處處變電箱應該是4樓電路的總開關，林男修繕時未將電源完全關閉，才會發生意外，呼籲民眾要進行電氣設備修繕時，應關閉總電源，確保安全。
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