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後壁湖潛客遭漁船螺旋槳擊傷 漁業署：應由國家公園處釐清責任

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

潛水與漁業航行競合問題再度浮上檯面。2名男性潛客昨天在屏東後壁湖東南方海域疑似遭過路漁船螺旋槳打傷，潛水業者質疑當地海域長年缺乏明確水域區隔。漁業署今表示，後壁湖水域的遊憩活動應為墾丁國家公園管理處負責；漁業及休閒活動水域有競合問題，各相關機關應依權責管理，避免憾事重演。

兩名男子昨天下午搭乘遊艇在後壁湖東南海域潛水，疑似於水下活動期間，遭外地路過的漁船螺旋槳波及而受傷，所幸送醫後無生命危險。由於事發海域為潛水與漁船重疊高風險區，潛水業者紛紛出面呼籲加速建立明確水域規範，保障遊客與作業者安全。

漁業署指出，水域遊憩活動屬交通部權管，「發展觀光條例」第36條規定，水域遊憩活動管理機關得對水域遊憩活動之種類、範圍、時間及行為限制之，並得視水域環境及資源條件之狀況，公告禁止水域遊憩活動區域。

漁業署說，依「發展觀光條例」36條訂定水域遊憩活動管理辦法，第4條所列的水域遊憩活動管理機關，凡位於國家公園範圍者，管理機關即為該國家公園管理處。後壁湖水域目前由墾丁國家公園管理處負責，應由該單位釐清是否有違反活動規範。

漁業署表示，雖然漁政主管機關依法可劃設禁漁區、禁漁期，以維護漁業資源與作業秩序，但對於與休閒活動重疊的水域，主管機關間應依權責協調管理，才能有效避免漁船與潛客於同一水域衝突發生，防範憾事再生。

漁業署強調，各水域遊憩管理單位在規畫管理措施前，應充分諮詢當地漁民與相關利害關係人，並取得基本共識後再行推動，同時應定期辦理安全宣導，提升全民水域活動安全意識。

一艘從宜蘭烏石港出發的漁船，昨天傍晚行駛到恆春後壁湖海域時，螺旋槳打到漂浮在水面的三名潛水員，其中兩人受傷嚴重。圖／本報資料照片
一艘從宜蘭烏石港出發的漁船，昨天傍晚行駛到恆春後壁湖海域時，螺旋槳打到漂浮在水面的三名潛水員，其中兩人受傷嚴重。圖／本報資料照片

主管 國家公園 漁業署

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