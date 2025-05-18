快訊

花蓮廂型車上午衝入知名早午餐店 10多人受傷

漁船螺旋槳害2潛客重傷 墾管處：出事潛點非漁船作業區

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

一艘從宜蘭烏石港出發漁船昨下午4點多行駛到恆春後壁湖海域時，因未注意水面狀況，螺旋槳打到漂浮在水面的3名潛水員，1命危、1重傷，墾丁國家公園管理處今表示，潛水船定位潛水點，非漁船作業區域，外來漁船對當地海域不熟悉，亦未事先了解潛點位置。

墾管處調查，當時3名潛水員已浮上水面且有打浮力袋標示位置，等待其潛水船來接上船，潛水船亦已在旁準備接人。這艘從宜蘭烏石港來的CT-3漁船出後壁湖港後，未留意船前情況，逕直高速朝潛水員位置行駛，導致3名潛水員受傷，1命危，1重傷，傷者都在高雄長庚醫院就醫。

墾管處表示，潛水船出海後會停泊在墾管處已命名、定位的潛點，且皆有浮球標示，均非屬漁船作業區域。外來漁船對當地海域不熟悉，亦未事先了解潛點位置，導致此次事件發生，對相關標示也沒有敏感性。

「出事潛點為墾管已公告定位的潛點，漁船可無害通過但應注意安全」，墾管處表示，將針對潛水業者及漁船加強宣導，在墾管處海域進行遊憩活動或捕撈作業時，都應特別留意船前及水面情況。

海巡指出，有關水域遊憩管理及肇責釐清，將針高雄傷港籍「鋒晴海洋」遊艇載客從屏東後壁湖東南海域進行潛水活動時，船艇所提供航儀資料、有無安全戒護措施（墾管處主管）、潛客是否在航道上潛水、漁船過失傷害等，完成初步調查後會在函送屏東地檢署，並協請內政部國家公園署墾丁管理處、屏東縣政府等單位協助釐清．

一艘從宜蘭烏石港出發漁船昨下午4點多行駛到恆春後壁湖海域時，因未注意水面狀況，螺旋槳打到漂浮在水面的3名潛水員，1命危、1重傷。圖／海巡提供
一艘從宜蘭烏石港出發漁船昨下午4點多行駛到恆春後壁湖海域時，因未注意水面狀況，螺旋槳打到漂浮在水面的3名潛水員，1命危、1重傷。圖／海巡提供

墾管處 屏東縣政府 潛水員

延伸閱讀

兆豐產險號召百位志工 啟動高雄植群復育計畫

高速從身上駛過！疑外地漁船螺旋槳打到3潛水客 2人重傷急送醫

影／網傳「墾丁撿鹿角」引熱議 墾管處：這兩區採集需經同意

墾丁撿鹿角掀熱議 墾管處：私自採集違法

相關新聞

高雄瑞豐商圈投顧董座清晨墜樓 曾提過「解放日」關稅影響

高雄鼓山區某住宅大樓今天清晨4時30分許傳出墜樓意外，警消獲報後到場該男子已明顯死亡，經查男子身分，為住在附近的42歲謝...

高雄瑞豐商圈傳命案 一投顧公司老闆陳屍街頭

高雄市知名瑞豐商圈今天清晨5點多發生命案！一男子倒臥在路邊被發現，通報警方救護人員抵達之後認定明顯死亡，警初步認定為疑似...

花蓮廂型車上午衝入知名早午餐店 10多人受傷

花蓮市富強路今天上午10時許發生車禍事故，一輛黑色廂型車不明原因失控，撞進一間知名早午餐店裡，店內落地窗玻璃碎片散落滿地...

高雄男潛入宮廟偷市價10餘萬鯊魚劍 遇宮主返家下場曝

高市一名頭戴漁夫帽的男子昨午潛入昭良街私人宮廟，雙手合十拜拜後，熟門熟路偷竊神壇旁市價10餘萬元的鯊魚劍，為了怕被發現，...

影／基隆16歲少年無照雙載 過彎自撞分隔島 驚險瞬間曝光

基隆市安樂區基金一路今清晨發生死亡車禍，16歲賴姓少年無照騎機車載20歲黃男，疑因過彎車速過快，車輛失控向左偏移，碰撞中...

花蓮女老師疑被殺害 召會牧師：失去很好的姐妹難過

花蓮縣某國中蔡姓女老師昨晚疑似遭人勒斃，下半身衣褲被褪下陳屍鄉召會後方宿舍，警方獲報後封鎖現場追凶，鎖定一名曾追求過女師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。