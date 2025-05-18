漁船螺旋槳害2潛客重傷 墾管處：出事潛點非漁船作業區

一艘從宜蘭烏石港出發漁船昨下午4點多行駛到恆春後壁湖海域時，因未注意水面狀況，螺旋槳打到漂浮在水面的3名潛水員，1命危、1重傷，墾丁國家公園管理處今表示，潛水船定位潛水點，非漁船作業區域，外來漁船對當地海域不熟悉，亦未事先了解潛點位置。

墾管處調查，當時3名潛水員已浮上水面且有打浮力袋標示位置，等待其潛水船來接上船，潛水船亦已在旁準備接人。這艘從宜蘭烏石港來的CT-3漁船出後壁湖港後，未留意船前情況，逕直高速朝潛水員位置行駛，導致3名潛水員受傷，1命危，1重傷，傷者都在高雄長庚醫院就醫。

墾管處表示，潛水船出海後會停泊在墾管處已命名、定位的潛點，且皆有浮球標示，均非屬漁船作業區域。外來漁船對當地海域不熟悉，亦未事先了解潛點位置，導致此次事件發生，對相關標示也沒有敏感性。

「出事潛點為墾管已公告定位的潛點，漁船可無害通過但應注意安全」，墾管處表示，將針對潛水業者及漁船加強宣導，在墾管處海域進行遊憩活動或捕撈作業時，都應特別留意船前及水面情況。