為消弭社會不安、營造安居樂業的環境，桃園市平鎮警分局依警察局規劃，持續推動「雷霆除暴專案」，針對易發生危害之治安顧慮場所執行高強度、高密度之掃蕩臨檢查察，希望藉由強力執法來遏止犯罪情事發生，展現嚴正執法之決心。平鎮分局長徐坤隆表示，「雷霆除暴專案」自5月1日執行以來，警方積極查緝各類不法行為，已查獲詐欺車手5案10人、毒品案件15案17人、竊盜4案5人、妨害風化3案7人、兒少性剝削2案2人，以及通緝犯21人，總計逮捕62人，有效淨化轄區治安。

為消弭社會不安、營造安居樂業的環境，桃園市平鎮警分局依警察局規劃，持續推動「雷霆除暴專案」。圖：讀者提供

平鎮分局提到，在強力掃蕩治安的同時，警方也針對環保與交通秩序強化執法作為，同步推動「淨土專案」，查獲違反廢棄物清理法2件3人、區域計畫法1件2人，並告發砂石車違規23件；另針對酒後駕車行為加強稽查，查辦涉嫌公共危險罪15件、一般酒駕11件，共取締26件，全面守護用路人安全。

在強力掃蕩治安的同時，警方也針對環保與交通秩序強化執法作為。圖：讀者提供

平鎮分局提到，2025年世界壯年運動會已於5月17日隆重開幕，賽事自5月17日至30日舉行，桃園市承辦6項競賽，場館分布於多個行政區，規模盛大。平鎮分局將持續配合市警局規劃，全面加強治安防護與交通秩序維護，確保比賽活動安全順利，讓選手安心比賽、民眾放心觀賽。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：平警雷霆除暴專案不停歇 展現嚴正執法決心